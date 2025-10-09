október 9., csütörtök

Kézilabda

57 perce

Két tatabányai a válogatott keretben

Krakovszki Bence, Pedro Rodríguez, Chema Rodríguez, kézilabda, keret

Chema Rodríguez, a férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya keretet hirdetett az Ausztria elleni felkészülési mérkőzésre. A kézikeretbe két tatabányai is meghívót kapott.

Várvizi Tamás

Kézilabda-válogatottunk Ausztria ellen lép pályára november első napján 18 órától Bécsben az osztrák szövetség alapításának 100 éves jubileuma alkalmából. A tatabányai játékosok közül a jobbszélső Pedro és a balszélső Krakovszki Bence kapott meghívót. A magyar kézikeret tagja még a hosszú sérülés után visszatérő Máthé Dominik is.

a kézikeret tagja Pedro Rodríguez is
A magyar kézikeret tagja Pedro is
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A kézikeretnek egy újonc is tagja

Nincs már ott a keretben a válogatottságot lemondó Lékai Máté, így Fazekas Gergő, Hanusz Egon, Lukács Péter és Pergel Andrej a négy irányító. Újonc ellenben az ETO balszélsője, Hári Levente.

A magyar férfi kézilabda-válogatott kerete

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsubgen), ANDÓ Arián (Balatonfüredi KSE)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), KRAKOVSZKI Zsolt (ETO University HT), Pedro RODRÍGUEZ (MOL Tatabánya)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), MÁTHÉ Dominik (Elverum, norvég), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum, norvég), PERGEL Andrej (Logrono La Rioja, spanyol)
Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), HÁRI Levente (ETO University HT), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)

 

 

