Hernádiék két szlalom versenyen is remekeltek

– Horvátországban vettünk részt, nagyobbik lányommal, Hernádi Ildikóval a Zágráb mellett található Toplicei hegyi versenypályáján rendezett szlalom-bajnokságon. A sok esőzés miatt vízátfolyásokkal tűzdelt szerpentinen nagyon kellett koncentrálnunk, hogy épségben teljesítsük a versenyt. Ez olyan jól sikerült, hogy Ildikó a női mezőnyben második helyen végzett, míg magam az úgynevezett Klassa 6-os kategóriában értem be másodikként a célba.

A Hernádi-család ismét kitett magáért

Forrás: beküldött

Kiskunlacházán is remekeltek a Hernádi-testvérek

A következő hétvégén Kiskunlacházán rendezték a magyar szlalom-bajnokság utolsó előtti fordulóját. Itt Ildikó és „kis” húga, Kitti egyaránt rajthoz állt. A nap folyamán futamról futamra egyre jobb időt autóztak a lányok. Ildikó a női kategóriát meg is nyerte, míg Kitti második lett nővére mögött. Kitti pályafutása során megszerezte az első junior győzelmét a nagyon ügyes ifjak, fiúk között. Végül fölényesen, több mint négy másodperces előnnyel nyert.

– Kitti a felnőttek között a kategóriája harmadik helyét begyűjtve három nagyon szép serleggel zárta a napot – emlékezett vissza Hernádi László. – Ildikó a női mezőnyben aratott győzelme mellett a kategóriája második helyét is megszerezte. Ildikó ezzel az eredménnyel hivatalosan is az Országos Magyar Szlalom Bajnokság női kategóriájának győztese, az utolsó forduló eredményétől függetlenül.