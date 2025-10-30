október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Judo

1 órája

Fiatal tatabányai judósok nemzetközi sikere: aranyérem és különdíj Spilimbergoból

Címkék#verseny#judo#siker#különdíj

Schatz Léna és Balázs sikeresen zárhatták judo megmérettetésüket. A Herman Ottó Dse versenyzői a jövő nagy reménységei lehetnek.

Bátorfi Tamás

Nemzetközi judo versenyen léphettek tatamira a tatabányai fiatalok. A Herman Ottó Dse versenyzői Olaszországban bizonyíthatták tehetségüket.

A Herman Ottó Dse versenyzői az Olaszországi versenyen remekül szerepeltek
Remek eredményeket értek el a Herman Ottó Dse versenyzői (képen: Schatz Léna)
Forrás: facebook / Herman Ottó Dse Tatabánya

Herman Ottó Dse versenyzői sikeresen térhettek haza

A tatabányai Herman Ottó Dse növendékei Olaszországban vehettek részt judo versenyen. 2025. október 26-án az olaszországi Spilimbergoban rendezett Trofeo Cittá del Mosaico judo versenyen léphettek tatamira a diákok. Schatz Léna első éves serdülőként ötödik helyezést ért el, a +57 kg-os kategóriában. Élete első külföldi versenyén és ilyen fiatalon ez remek teljesítmény. Léna a magyar lány csapat tagja is volt, akik a csapatbajnokság keretein belül aranyérmet szereztek. A versenyen Schatz Balázs is szépen szerepelt, a fiú csapat tagjaként különdíjban is részesültek. Újabb nemzetközi sikert tudhat magáénak a vármegyei judo-világ.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu