Fiatal tatabányai judósok nemzetközi sikere: aranyérem és különdíj Spilimbergoból

Nemzetközi judo versenyen léphettek tatamira a tatabányai fiatalok. A Herman Ottó Dse versenyzői Olaszországban bizonyíthatták tehetségüket.

Remek eredményeket értek el a Herman Ottó Dse versenyzői (képen: Schatz Léna)

Forrás: facebook / Herman Ottó Dse Tatabánya

Herman Ottó Dse versenyzői sikeresen térhettek haza

A tatabányai Herman Ottó Dse növendékei Olaszországban vehettek részt judo versenyen. 2025. október 26-án az olaszországi Spilimbergoban rendezett Trofeo Cittá del Mosaico judo versenyen léphettek tatamira a diákok. Schatz Léna első éves serdülőként ötödik helyezést ért el, a +57 kg-os kategóriában. Élete első külföldi versenyén és ilyen fiatalon ez remek teljesítmény. Léna a magyar lány csapat tagja is volt, akik a csapatbajnokság keretein belül aranyérmet szereztek. A versenyen Schatz Balázs is szépen szerepelt, a fiú csapat tagjaként különdíjban is részesültek. Újabb nemzetközi sikert tudhat magáénak a vármegyei judo-világ.