Labdarúgó NB III.

1 órája

Jön az újabb vármegyei rangadó: a Komárom a Dorogot fogadja

Címkék#Tatabánya#Dorogi FC#labdarúgas#Komárom VSE#Gyirmót#NB III

Ismét teljes fordulót rendeznek a labdarúgó NB III.-ban és a vármegyei bajnokságokban is. A harmadosztály ezúttal is tartogat egy vármegyei rangadót.

Várvizi Tamás

A harmadosztály Észak-Nyugati csoportjában a közelmúltban lejátszott Tatabánya – Dorog után ismét vármegyei rangadót rendeznek: a Komárom VSE a Dorogi FC-t fogadja vasárnap délután 13 órától. 

a harmadosztály rangadót is tartogat az Észak-nyugati csoportban
A harmadosztály Észak-nyugati csoportjában a Tatabánya (kékben) nehéz feladat előtt áll: az éllovast fogadja
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

A harmadosztály hétvégi fordulójában az éllovast fogadja a Tatabánya

A hazaiak nincsenek rossz formában, a két héttel ezelőtti, Veszprém elleni hazai vereséget (0-1) leszámítva a legutóbbi hat meccsüket megnyerték, és a 6. helyre kúsztak fel a tabellán. Legutóbb a Bicske otthonából hozták el a három pontot. A dorogiak kiválóan kezdték a bajnokságot, amit egy kisebb megtorpanás követett: sorrendben a Mosonmagyaróvártól, az ETO Akadémiától és a Gyirmóttól is kikaptak, ám a már említett, Tatabánya elleni vármegyei rangadót 1-0-ra behúzták a Grosics-stadionban. Mi több, legutóbb is három pontot szereztek a Balatonfüred ellen, így magabiztosan tartják a harmadik helyüket a tabellán, mindössze három ponttal vannak lemaradva a második Puskás Akadémia II.-től.

Az Opus Tigáz Tatabánya is pályára lép, a Gyirmót FC Győrt látja vendégül, ugyancsak vasárnap 13 órától. Noha papíron két élcsapat találkozik, a vendégek számítanak egyértelmű favoritnak, ugyanis valamennyi találkozójukat megnyerték, 36 pontjuk van, tizenöttel előzik meg Horváth Ferenc csapatát. Egy biztos: a hazaiaknak már a pontszerzés is bravúros eredmény lenne...

 

