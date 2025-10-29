október 29., szerda

Hazai rangadót játszik a Bányász, Győrben vizitál a Komárom VSE

Címkék#Dorogi FC#Mosonmagyaróvár#Opus-Tigáz Tatabánya#harmadosztályú#éllovas#Komárom VSE

Ismét benépesülnek a vármegye labdarúgópályái a hétvégén, de nem áll meg az élet az NB III.-ban sem. A harmadosztály Észak-Nyugati csoportjában mindhárom csapatunk pályára lép.

Várvizi Tamás

A labdarúgó harmadosztály Észak-Nyugati csoportjában a 14. forduló mérkőzései következnek. Időrendben először az ETO Akadémia otthonában matinémeccset játszó Komárom VSE lép pályára, vasárnap 11 órától. Az ETO otthonában nem lesz könnyű dolguk, amit tovább nehezíthet, ha a győriek sok visszajátszóval lépnek pályára.

a harmadosztály rangadóját vívja a tatabánya
A harmadosztály Észak-Nyugati csoportjában nem lesz könnyű meccse a Tatabányának (kék mezben) 
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

 

A harmadosztályban a Tatabánya vívja a csoportrangadót

Az Opus-Tigáz Tatabánya a múlt heti, Gyirmót elleni vereséget követően ismét a Grosics-stadionban vív bajnokit, mégpedig a Mosonmagyaróvár ellen, vasárnap 13 órától. A találkozó rangadónak is felfogható, hiszen Horváth Ferenc legénysége az 5., mindössze 2 ponttal lemaradva a 4. Mosonmagyaróvártól. Nem nehéz kiszámolni: hazai siker esetén előzés következik. Ami a Dorogi FC-t illeti,  a piros-feketéknek papíron nyerhető mérkőzésük jön, a középcsapat Sopront látják vendégül, ugyancsak vasárnap 13 órától. Amennyiben a hazaiak érvényesítik a papírformát, akár a második pozícióba is felléphetnek, attól függően, hogy mit játszik a Puskás Akadémia II. 

A vármegyei bajnokságokban sem áll meg az élet, kivéve a Déli csoportot, amelynek csapatai téli álomra vonultak. Az első vonalban a két meglógott éllovasnak hozható meccseik lesznek: a listavezető Sárisáp a 7. Kecskéd otthonában meccsel, míg üldözője, a Koppánymonostor a tökutolsó Vértesszőlőshöz látogat. A másodosztályban az éllovas Mocsa várhatóan nem izzad meg otthon az alsóházi Dunaalmás ellen, a forduló rangadóját pedig egyértelműen a 3. Csolnok és a 2. Zsámbék II. vívja majd. A harmadosztályban északon az éllovas Szomód minden bizonnyal három ponttal gazdagodik a 0 pontos sereghajtó Turul SE otthonában.

NB III., Észak-Nyugati csoport, 14. forduló

Péntek, 16 óra: Bicske – Puskás Akadémia II. Vasárnap, 11 óra: ETO Akadémia – Komárom VSE. 13 óra: Opus-Tigáz Tatabánya – Mosonmagyaróvár, Dorogi FC – FC Sopron, Veszprém – Budaörs, Pápa – Újpest II., Zsámbék – Szombathelyi Haladás. 15 óra: Gyirmót FC Győr – Balatonfüredi FC.

Vármegyei I. osztály, 12. forduló

Vasárnap, 13:30: Bábolnai SE – Környe SE, Vértesszőlősi SE – Koppánymonostori SE, Lábatlani ESE – FC Esztergom, DG Tát SE – Nyergesújfalu SE, Vértessomló – Tatai AC, WATI Kecskéd KSK – Sárisápi BSE.

II. osztály, 12. forduló

Szombat, 13:30: Almásfüzitői SC – Tatabányai Vasas, Csolnoki SZSE – Zsámbék II. Vasárnap, 13:30: Bakonysárkányi SE – Baj KSE, Dunaszentmiklósi SE – Banai KSK, Piliscsévi SE – Tokod SE, Gyermely – Tardos-TAC, Ácsi Kinizsi SC – Ászár KSE, Mocsa KSE – D.M.A.C. Dunaalmás.

III. osztály, Észak, 10. forduló

Szombat, 13:30: Annavölgyi Bányász SE – Bajót Szikra SE. Vasárnap, 13:30: OSZE LSZ – Vértestolnai TE, Pilismarót SC – TABAK, Turul SE – Szomódi SE, Süttői SC – Széchenyi TSE.

A Déli csoport küzdelmei márciusban folytatódnak.

 

