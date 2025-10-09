Tatabánya-Dorog: vármegyei rangadó a hétvégén

A labdarúgó harmadosztály vármegyei rangadót tartogat az előttünk álló hétvégén, vasárnap egymásnak feszül az Opus Tigáz Tatabánya és a Dorogi FC a Grosics-stadionban. A két gárda ellentétes előjelekkel várja a mérkőzést: míg a hazaiak a rossz kezdés után a legutóbbi három bajnokijukat egyaránt megnyerték, a dorogiak a legutóbbi három NB III.-as meccsükön nem szereztek pontot a 7/7-es kezdés után. Az esélyek így inkább a Tatabánya mellett szólnak, igaz, egy vármegyei rangadón bármi és annak ellenkezője is megtörténhet.

A harmadosztály hétvégi rangadója a Tatabánya-Dorog lesz

Forrás: Gyirmót FC Győr Facebook

A harmadosztályban KVSE – Veszprém meccset is rendeznek

Harmadik NB-s csapatunk, a Komárom VSE a Veszprémet látja vendégül, ugyancsak vasárnap. A Komárom bombaformában várja a találkozót, a legutóbbi öt mérkőzését egyaránt hozta, így a bűnrossz rajt után a középmezőny elejére ment fel. A veszprémiek pont az ellenkezőjét mutatják ennek, legutóbbi hat meccsükön 0-1-5-ös mérleget tudnak felmutatni. Ezek alapján a veszprémi pontszerzés meglepetésnek számítana.

A vármegyei bajnokságokban is fordulót rendeznek. Az első osztályban a hibátlan Sárisáp a Lábatlanhoz látogat. A második vonalban a száz százalékos Mocsa várhatóan nem izzad meg az utolsó előtti helyezett Tokod otthonában. A harmadosztály Északi csoportjában az éllovas Szomód szabadnapos lesz, az elölről második Széchenyi TSE a hátulról második TABAK-nál vendégeskedik. A Déli csoportban a listavezető Csém a Császárhoz látogat.

Labdarúgó NB III., Észak-Nyugati csoport, 11. forduló

Opus Tigáz Tatabánya – Dorogi FC, Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, vasárnap, 13 óra. Komárom VSE – VSC 2015 Veszprém, Komárom, vasárnap, 13 óra.

Vármegyei I. osztály, 9. forduló

Szombat, 15 óra: Koppánymonostori SE – FC Esztergom. Vasárnap, 15 óra: Környe SE – Nyergesújfalu SE, DG Tát SE – WATI Kecskéd KSK, Lábatlani ESE – Sárisápi BSE, Vértesszőlősi SE – Tatai AC, Bábolnai SE – Vértessomló.

Vármegyei II. osztály, 9. forduló

Szombat, 15 óra: Almásfüzitői SC – Csolnoki SZSE. Vasárnap, 15 óra: Banai KSK – Gyermely, Baj KSE – Piliscsévi SE, Tardosi FC-TAC – Dunaalmás, Tokod SE – Mocsa KSE, Zsámbék II. – Ácsi Kinizsi SC. 15:30: Bakonysárkányi SE – Dunaszentmiklósi SE, Tatabányai Vasas – Ászár KSE.