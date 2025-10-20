október 20., hétfő

Helyi sport

2 órája

Északon a Szomód nyerte a rangadót, a délin döntetlen született

Címkék#labdarúgas#harmadosztály#Vármegyei labdarúgó bajnokság

Gólgazdag fordulót tudhatnak maguk mögött a csapatok a vármegye legalacsonyabb osztályában. A vármegyei harmadosztály ezúttal is bővelkedett a találatokban, kiütéses győzelmek is születtek.

Várvizi Tamás

Északon az éllovas Szomód idegenben nyert a Széchenyi TSE ellen a harmadosztály rangadóján, míg a  Turul SE első pontjaira továbbra is várni kell, otthon kaptak ki a Vértestolnától. Az OSZE LSZ igencsak beleszaladt a késbe hazai pályán a Naszály ellen, míg a Bajót a Pilismarót otthonában maradt alul. A góllövőlistát a szomódi Homojovszki Péter vezeti 14 találattal, ő nem gyarapította góljainak számát a hétvégén. Csapattársa, Holecz Gergő egy góllal marad le mögötte, hétvégén ő sem szerzett gólt. 

a harmadosztály Északi csoportjában idegenben nyert a Vértestolna (kékben)
A vármegyei harmadosztály Északi csoportjában a Vértestolna (kékben) idegenben aratott kiütéses győzelmet
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A vármegyei harmadosztály rangadóján a Déli csoportban gólgazdag döntetlen született

Délen is rangadót rendeztek, az első helyezett Ete nem bírt idegenben a második Csémmel, gólgazdag döntetlent játszottak. Két mérkőzésen is kiütéses hazai siker született, a Szákszend hatot lőtt a Bakonyszombathelynek, míg a Réde meg sem állt kilencig a Dad ellen. A góllövőlistát toronymagasan, 19 találattal az a Szeles Péter vezeti (Ete), aki háromszor is beköszönt a hétvégén a Csém otthonában.

Vármegyei III. osztály, Észak, 8. forduló

Turul SE – Vértestolnai SE 0-5 (0-1)
Tatabánya, vezette: Csákány I. (Fekete B., Kis B.)
Gólszerzők: Goldschmidt (52., 83.), Áprili (81., 88.), Hörömpöli (33.)

OSZE LSZ – Naszály SE 0-7 (0-1)
Oroszlány, vezette: Ángyás F. (Luczay D.)
Gólszerzők: Gulyás (35., 50.), Lakatos (53., 81.), Babai (65., 69.), Kóródi (79.)

Pilismarót SC – Bajót Szikra SE 3-1 (1-0)
Pilismarót, vezette: Berecz L. (Sárkány M.)
Gólszerzők: Varga (22., 90., a másodikat tizenegyesből), Léb (61.), illetve Tenki (81.)
Kiállítva: Kuczmog (89., Bajót)

Széchenyi TSE – BAR-NUL Szomódi SE 1-2 (1-0)
Tatabánya, vezette: Kis B. (Fekete B., Csákány I.)
Gólszerzők: Baumgarten (14.), illetve Metzger (62.), Tímár (65.)
Kiállítva: Erdősi (80., Széchenyi TSE), Alapi (85., Szomód)

Dél, 8. forduló

Nagyigmándi KSK – Császári SE 2-2 (0-2)
Nagyigmánd, vezette: Szajkó Á. (Györe F.)
Gólszerzők: Szalai (53.), Varga R. (64.), illetve Magyarcsik (7.), Hideg (35.)

Csémi SE – Etei SE 3-3 (1-2)
Csém, vezette: Huszka D. (Dávid R., Szalai B.)
Gólszerzők: Balázs (41.), Mészáros P. (71.), Jónás (76., tizenegyesből), illetve Szeles (28., 44., 80., a másodikat tizenegyesből)

Bokod FCE – Kocs KSE 3-3 (0-1)
Bokod, vezette: Perge V. (Urbán Á.)
Gólszerzők: Antal (65., tizenegyesből), Karsai (öngól, 66.), Molnár R. (83.), illetve Kovács K. (13., 68.), Kovács I. (57.)
Kiállítva: Zsoldos (Kocs, 59.)

Szákszendi SE – Bakonyszombathely KSE 6-1 (2-1)
Szákszend, vezette: Szabó G. (Németh G.)
Gólszerzők: Kocsis R. (75., 79., 89.), Müller (45., 87.), Kiss J. (2.), illetve Pásztor (33.)

Rédei KSE – Dad SE 9-1 (4-1)
Réde, vezette: Urszán I. (Marks B., Varga É.)ó
Gólszerzők: Nyári (12., 53., 75., 83., a negyediket tizenegyesből), Horváth Z. (21., 90.), Takács (4.), Bálint (24., tizenegyesből), Buda (63.), illetve Kőmíves (16.)

 

