NB III.

55 perce

A Komárom és a Bányász is nyert a hétvégén, rangadót veszített a Dorog

Címkék#Tatabánya#Pápa#labdarúgas#Bányász#Komárom VSE#győzelem

Szép győzelmek születtek vasárnap, idegenben remekeltek NB III.-as csapataink. A harmadosztály 10. fordulójában a Komárom VSE és a Tatabánya is 3 ponttal gazdagodott. A Dorogi FC ellenben hazai pályán veszített rangadót a Gyirmót ellen.

Várvizi Tamás

A labdarúgó harmadosztály 10. fordulójának mérkőzéseit rendezték meg az elmúlt hétvégén, az Észak-Nyugati csoportban a jó formában lévő Komárom VSE a Pápa otthonába látogatott. A vendég komáromiak két hajrában szerzett góllal nyertek 2-0-ra: Szénási István a 83., Vukasovic Marko pedig a 86. percben volt eredményes. Érdemes megjegyezni, hogy a KVSE sorozatban az ötödik bajnokiját húzta be és a gyenge kezdés után már a 6. helyen áll a tabellán, 5-2-3-as mérleggel, 17 ponttal. 

harmadosztály: nyert a kvse és a tatabánya is
A harmadosztály 10. fordulójában sem lehetett megállítani a Tatabányát
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A harmadosztályban zsinórban harmadszor nyert a Tatabánya

Az utóbbi időben ugyancsak magára találó Opus Tigáz Tatabányának Bicskén volt jelenése és a komáromiakhoz hasonlóan ugyancsak 2-0-ra nyert a Fejér vármegyeiek ellen. Itt is a meccs vége felé estek a gólok, Kiprich Dávid a 73. percben köszönt be, Vass Patrik pedig egy 85. percben szerzett büntetőgóllal tette biztossá a vendégek győzelmét. A Bányász zsinórban harmadszor nyert és 6-0-4-es mérleggel, 18 ponttal az 5. helyen áll.

A vasárnap esti rangadón a harmadik helyen álló, ám legutóbbi két meccsét elveszítő Dorogi FC a hibátlan éllovas Gyirmót FC Győr együttesét látta vendégül. A dorogiak rossz szériája tovább folytatódott, a Gyirmót 2-0-s félidőt követően 3-1-re nyert. A vendégek már az első 20 percben magabiztos előnyt építettek ki, Madarász Márk (büntetőből) és Miknyóczki Ádám volt eredményes. Nagy Tamás az 58. minutumban növelte a gyirmóti előnyt, Barczi Dávidnak csak szépítenie sikerült a 65. percben tizenegyesből.

A Gyirmót így továbbra is száz százalékos, míg a hazaiak sorozatban harmadszor kaptak ki.

 

