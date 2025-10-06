A Komárom és a Bányász is nyert a hétvégén, rangadót veszített a Dorog

A labdarúgó harmadosztály 10. fordulójának mérkőzéseit rendezték meg az elmúlt hétvégén, az Észak-Nyugati csoportban a jó formában lévő Komárom VSE a Pápa otthonába látogatott. A vendég komáromiak két hajrában szerzett góllal nyertek 2-0-ra: Szénási István a 83., Vukasovic Marko pedig a 86. percben volt eredményes. Érdemes megjegyezni, hogy a KVSE sorozatban az ötödik bajnokiját húzta be és a gyenge kezdés után már a 6. helyen áll a tabellán, 5-2-3-as mérleggel, 17 ponttal.

A harmadosztály 10. fordulójában sem lehetett megállítani a Tatabányát

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az utóbbi időben ugyancsak magára találó Opus Tigáz Tatabányának Bicskén volt jelenése és a komáromiakhoz hasonlóan ugyancsak 2-0-ra nyert a Fejér vármegyeiek ellen. Itt is a meccs vége felé estek a gólok, Kiprich Dávid a 73. percben köszönt be, Vass Patrik pedig egy 85. percben szerzett büntetőgóllal tette biztossá a vendégek győzelmét. A Bányász zsinórban harmadszor nyert és 6-0-4-es mérleggel, 18 ponttal az 5. helyen áll.

A vasárnap esti rangadón a harmadik helyen álló, ám legutóbbi két meccsét elveszítő Dorogi FC a hibátlan éllovas Gyirmót FC Győr együttesét látta vendégül. A dorogiak rossz szériája tovább folytatódott, a Gyirmót 2-0-s félidőt követően 3-1-re nyert. A vendégek már az első 20 percben magabiztos előnyt építettek ki, Madarász Márk (büntetőből) és Miknyóczki Ádám volt eredményes. Nagy Tamás az 58. minutumban növelte a gyirmóti előnyt, Barczi Dávidnak csak szépítenie sikerült a 65. percben tizenegyesből.

A Gyirmót így továbbra is száz százalékos, míg a hazaiak sorozatban harmadszor kaptak ki.