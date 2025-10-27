október 27., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Megérkeztek a legfrissebb vármegyei góllövőlisták!

Gólzápor a vármegye összes bajnokságában. A góllövőlisták élmezőnyében is hatalmas a küzdelem.

Bátorfi Tamás

A vármegyei labdarúgás legutóbbi fordulóiban összesen 105 gól született. A fordulók legeredményesebb csapata a Bakonysárkányi SE volt, 9 találatot szereztek a hétvégi mérkőzésükön. A góllövőlisták éllovasai is belehúztak gólgyártásba.

A góllövőlisták állása a vármegyei bajnokságokban kezd egyre szorosabbá válni.
Egyre szorosabb a vármegyei góllövőlisták állása
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Legfrissebb góllövőlisták

A vármegyei labdarúgó bajnokság I osztályának 11. fordulóját rendezték a hétvégén. A mérkőzésre kilátogató szurkolók minden találkozón minimum egy találatot láthattak, a lejátszott hat mérkőzésen összesen huszonöt gól született. A góllövőlista élén álló Nagy Attila (Sárisáp BSE) és a második helyen szereplő csapattársa, Barna Gergő Ákos (Sárisáp BSE) is egyszer voltak eredményesek. A lista harmadik helyezettje Valkó Miklós (Koppánymonostori SE) nem talált be a legutóbbi fordulóbn. 

Vármegyei I.o.

  1.  Nagy Attila (Sárisáp BSE) - 14 gól
  2.  Barna Gergő Ákos (Sárisáp BSE) - 12 gól
  3.  Valkó Miklós (Koppánymonostori SE) - 10 gól

A vármegyei II osztályának szintén a 11. fordulója került megrendezésre. A fordulóban összesen 36 gólt szereztek a csapatok, ami meccsenkénti 5 gólos átlagot jelentett. A kilátogatós semleges szurkolóknak nem lehetett panaszuk a mérkőzésekre. A II osztály góllövőlistáján nagy változás nem történt, Billege Bálint (Zsámbék II.) egy góllal megközelítette a listavezető Palotás Pétert (Ászár KSE).

Vármegyei II.o. 

  1. Palotás Péter (Ászár KSE) - 18 gól
  2.  Billege Bálint (Ikoba Beton Zsámbék II.) - 17 gól
  3.  Kántor István Szilveszter (Mocsa KSE) - 15 gól

A vármegyei III osztály északi csoportjában öt mérkőzést rendeztek, a 9. fordulóban. A góllövőlista élén álló, Homojovszky Péter (Szomódi SE) első helyét bebiztosítva, két góllal járult hozzá csapata hétvégi győzelméhez. Az őt követő támadók nem voltak eredményesek a mérkőzéseiken.

Vármegyei III.o. Észak

  1.  Homojovszky Péter (BAR-NUL Szomódi SE) - 16 gól
  2.  Holecz Gergő (BAR-NUL Szomódi SE) - 13 gól
  3.  Lakatos Sándor (Naszály SE) - 9 gól

Szintén a 9. fordulóban léptek pályára a klubok, a vármegyei III osztály déli csoportjában. Szeles Péter (Etei SE) 3 gólt szerezve növelte előnyét a góllövőlista élén. A második helyezett Zvér Dezső (Nagyigmánd KSK) egyszer talált az ellenfél kapujába, a harmadik Nyári Zoltán (Rédei KSE) ebben a fordulóban nem tudta követni riválisait.

Vármegyei III.o. Dél 

  1.  Szeles Péter (Etei SE) - 22 gól
  2.  Zvér Dezső (Nagyigmándi KSK) - 11 gól
  3.  Nyári Zoltán (Rédei KSE) - 9 gól

Az elmúlt 10 év gólvágói - TOP 3

A friss góllövőlista mellett az elmúlt 10 év gólvágóival is foglalkoztunk korábbi cikkeinkben. Összegyűjtöttük a vármegyei I. osztály elmúlt 10 évében legtöbb gólt szerző játékosait.

 

