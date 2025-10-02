Belgiumban folytatja szereplését a Ferencváros - parázs hangulat várható

A két csapat már találkozott egymással a Konferencia liga 2023-as kiírásában. Belgiumban, illetve a Groupama Arénában is parázs hangulatú döntetlen született. A Genk otthonában az első meccsen 0-0-ás döntetlen, majd a hazai visszavágón 1-1-es eredmény született, azonban most a Ferencváros új reménysége, Tóth Alex is a csapat segítségére lehet. Genk-Ferencváros mérkőzést az M4-Sport élőben közvetíti.

Parázs hangulat várható a Genk-Ferencváros mérkőzésen csütörtök este

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Különleges intézkedések a Genk-Ferencváros mérkőzés helyszínén

Több mint 300 Frencváros szurkoló váltott jegyet a mérkőzésre, akik segítségére 4 konzul is rendelkezésre fog állni. - jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán.

Az UEFA által és a helyi hatóság által is a figyelem középpontjába kerül a mérkőzés. A Genk ultrái ugyanis az előző mérkőzésen mutatott rendbontás és viselkedés miatt a hazai bajnokságban már szankciókra számíthatnak. A mai mérkőzésre is komoly előkészületeik vannak. A tegnapi sajtótájékoztató után még a Fradi edzőjét, Robbie Kane-t sem engedték be a pályára. A hivatalos indok az volt, hogy a Genk ultrái éppen a ma esti koreográfiát próbálják és nem akarják, hogy bárki idő előtt lássa azt.

Érdekességek az összecsapásról

Érdekesség, hogy a hazai 1-1-es mérkőzés gólszerzője az az Aleksander Pesic volt, aki a Plzen elleni múltheti Európa Liga mérkőzésen is 1-1-re mentette a találkozót a 94. percben.

Hatalmas izgalmak a kis faluban

Lázban égett Vas vármegye egy kis faluja. Szarvaskend ugyanis a Ferencvárost fogadta. Képekkel, videókkal és élő riportokkal jelentkeztünk a Fradi meccséről. Az aprócska vasi falu lakóit már hetek óta lázban tartotta az esemény, amely komoly előkészületeket is igényelt. A szarvaskendi játékosok szerint pályafutásuk egyik legfontosabb napja volt ez, egy életre szóló élmény, függetlenül a mérkőzés végkimenetelétől.