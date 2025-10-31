október 31., péntek

Kosárlabda

50 perce

Nélkülözni kénytelen trénerét az MVM-OSE Lions

Címkék#eltiltás#MVM-OSE Lions#DEAC#Sopron KC#Forray Gábor

Nem ülhet le a kispadra a hétvégi, DEAC elleni bajnoki mérkőzésen az MVM-OSE Lions élvonalbeli kosárlabdacsapatának vezetőedzője. Forray Gábor eltiltás miatt nem segítheti csapatát.

Várvizi Tamás

A múlt hétvégi, Sopron KC elleni bajnokin akadtak feszült pillanatok, az MVM-OSE Lions vezetőedzője ugyanis a negyedik negyed előtt két technikait is kapott. Forray Gábor eltiltást kapott a történtek miatt, ami azt jelenti, hogy a szombati, DEAC elleni idegenbeli bajnokin nem ülhet le a kispadra. 

forray gábor eltiltás miatt nem ülhet a kispadon
Forray Gábor eltiltás miatt nem segítheti csapatát szombaton
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Forray Gábor eltiltásának anyagi vonzata is van

A vezetőedző a klub hivatalos honlapján elmondta: nehéz helyzetbe hozta a csapatát, és a családjának is ártott, mivel az eltiltásnak anyagi vonzata is van. A történtek miatt elnézést kért, egyúttal jelezte: ezzel lezártnak tekinti az ügyet. 

Forray Gábor gondolatai a Sopron KC elleni meccset követő sajtótájékoztatón

Elnézést kérek a csapattól, a klubtól és a szurkolóktól, mert kiállítottak — bár megmondom őszintén, érdekesnek találom az esetet, mert semmilyen csúnya szó nem hagyta el a számat. Volt egy vitatott ítélet, videóbírót kértem, elhagytam a zónámat, mint ahogy a másik edző is. Erre a komisszár úr, nem tudom miért, felpattant, és — hogyan is mondjam — én egy 50 éves családapa vagyok, és azt gondolom, nem vagyok köteles elviselni azt a stílust, amit ő megengedett magának. Úgy zavar(t) el, mintha valami kéregető lennék a lámpánál. Érdekes, hogy a kollégám is ott volt, neki nem szólt. Kaptunk technikait, ez rendben van, mert kiléptünk a zónából. Utána pedig továbbra is azt mondtam, hogy ezt kikérem magamnak, nem fogom hagyni. Nyilván van etikai bizottság, vagy valami, majd megkérdezem, mit lehet tenni.

 

 

