Nélkülözni kénytelen trénerét az MVM-OSE Lions

A múlt hétvégi, Sopron KC elleni bajnokin akadtak feszült pillanatok, az MVM-OSE Lions vezetőedzője ugyanis a negyedik negyed előtt két technikait is kapott. Forray Gábor eltiltást kapott a történtek miatt, ami azt jelenti, hogy a szombati, DEAC elleni idegenbeli bajnokin nem ülhet le a kispadra.

Forray Gábor eltiltás miatt nem segítheti csapatát szombaton

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Forray Gábor eltiltásának anyagi vonzata is van

A vezetőedző a klub hivatalos honlapján elmondta: nehéz helyzetbe hozta a csapatát, és a családjának is ártott, mivel az eltiltásnak anyagi vonzata is van. A történtek miatt elnézést kért, egyúttal jelezte: ezzel lezártnak tekinti az ügyet.