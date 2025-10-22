Megtaláltuk az ország egyik legerősebb tanárát: földharcban szinte verhetetlen

A TSZC Bánki Donát - Péch Antal Technikum a közösségi oldalán adta hírül: Balogh Dárius a Magyar Grappling Szövetség által szervezett Global Grappling (földharc) versenyen Gi kategóriában negyedik helyezést ért el, míg az úgynevezett NoGi kategóriában bronzérmet szerzett.

Balogh Dárius remekelt a földharc versenyen

Forrás: Facebook/Bánki Donát - Péch Antal Technikum

Amit a földharc sportágról tudni érdemes

A földharc, más néven grappling egyfajta hibrid küzdősport, amely nem alkalmaz ütéseket. A stílust a hagyományos birkózás, a dzsiudzsicu, a szambó és más, alávetéses fogásokat alkalmazó küzdősportokból alakították ki. 2006 óta a Nemzetközi Amatőr Birkózó Szövetség hivatalosan is rendez földharc-világbajnokságokat férfi és női kategóriában. A földharc fontos szerepet tölt be az MMA-ban is és effektív önvédelmi technikának tartják. Magyarországon 2010-ben rendeztek először országos földharcbajnokságot; a Magyar Grappling Szövetség (formáját tekintve országos sportági szakszövetség) szervezi.