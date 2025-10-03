57 perce
Focipálya lesz a vasútállomás mellett ezen a településen
A helyi sportklub pályázatán belül épül meg az új pálya. A helye a vasútállomás melletti területen lesz, itt focizhatnak majd a felnőttek és gyerekek.
Dorogi testületi ülésen megszavazták a focipálya és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését.
Focipályát épít a klub, készülnek a tervek
A Dorog Futball Club pályázatot nyújtott be a vasútállomás P+R parkoló melletti önkormányzati tulajdonban lévő területen kialakítandó felnőtt és utánpótlás edzőpálya és kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére vonatkozóan a Magyar Labdarúgó Szövetséghez.
A Dorogi FC támogatása elnyerésének részeként szükséges benyújtani a pályázathoz kapcsolódó terveket, melyek elkészítésére ajánlatot kért a dorogi önkormányzat. A tervek elkészítésének ajánlati ára 10 millió 900 ezer forint+ÁFA. Az önkormányzat a tervezési költség pénzügyi fedezetét a 2025. évi költségvetéséből biztosítja, derült ki az önkorményzat előterjesztéséből.