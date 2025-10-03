Focipálya lesz a vasútállomás mellett ezen a településen

Dorogi testületi ülésen megszavazták a focipálya és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését.

A Dorogi FC pályázott a focipálya megépítésére

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Focipályát épít a klub, készülnek a tervek

A Dorog Futball Club pályázatot nyújtott be a vasútállomás P+R parkoló melletti önkormányzati tulajdonban lévő területen kialakítandó felnőtt és utánpótlás edzőpálya és kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére vonatkozóan a Magyar Labdarúgó Szövetséghez.

A Dorogi FC támogatása elnyerésének részeként szükséges benyújtani a pályázathoz kapcsolódó terveket, melyek elkészítésére ajánlatot kért a dorogi önkormányzat. A tervek elkészítésének ajánlati ára 10 millió 900 ezer forint+ÁFA. Az önkormányzat a tervezési költség pénzügyi fedezetét a 2025. évi költségvetéséből biztosítja, derült ki az önkorményzat előterjesztéséből.