Negyed évszázaddal ezelőtt szerzett mesterhármast a tragikus sorsú labdarúgó

Fehér Miklós meghatározó játékosa volt a magyar labdarúgó-válogatottnak. A karrierjét a Győri ETO-ban kezdte itthon. A tatabányai születésű labdarúgó később az FC Porto, a Braga és a Benfica játékosaként is szerepelt.

Fehér Miklós a válogatottban 25 mérkőzésen léphetett pályára

Forrás: Nemzeti Sport

Fehér Miklós a 2000. október 11-én megrendezett Litvánia elleni mérkőzésen 3 gólt is szerzett. A mérkőzés 6-1-es magyar győzelemmel végződött. A válogatott csapatban a mesterhármas, még napjainkban is ritkaságszámba megy.

Összefoglaló a Litvánia elleni mérkőzésről

A 24 Óra 1999. május 28-án megjelent számában beszámolt, az Európa-bajnoki selejtező keretéről. Fehér Miklós az FC Porto játékosaként visszakerült Bicskei Bertalan csapatába.

Fehér Miklós a válogatott keret tagja

Forrás: 24 Óra

A tatai edzőtáborból 2001. október 1-én a címlapon számolt be a jubileumi faültetésről a 24 Óra. A rendezvényen a vármegyei születésű Fehér Miklós is részt vett.

A tragédia 2004. január 25-én következett be, a Vitoria SC-Benfica bajnoki mérkőzésen. Egy sárga lap felmutatása után esett össze Fehér. Mindkét csapat orvosai a pályára rohantak, azonban Fehér Miklós életét már nem tudták megmenteni. A Benfica csapatánál a 29-es mezt vissza is vonultatták, amelyet a magyar válogatott labdarúgó viselt.

20 évvel ezelőtt hunyt el Fehér Miklós

Szívroham következményében hunyt el a Benfica, magyar válogatott játékosa. A meccs hajrájában esett össze a tatabányai születésű játékos.

Megemlékeztek Győrben a volt labdarúgóra

Egykori csapattársai és barátai fociztak közösen, Fehér Miklós labdarúgóra emlékeztek. Az egykori portugál válogatott Nuno Gomes videóban üzent.