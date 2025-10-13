október 13., hétfő

Labdarúgás

39 perce

Negyed évszázaddal ezelőtt szerzett mesterhármast a tragikus sorsú labdarúgó

A tatabányai születésű labdarúgó huszonöt esztendeje triplázott a válogatottban. Fehér Miklós Portugáliában több csapatnál is szerepelt, volt a Porto, a Braga és a Benfica játékosa is.

Bátorfi Tamás

Fehér Miklós meghatározó játékosa volt a magyar labdarúgó-válogatottnak. A karrierjét a Győri ETO-ban kezdte itthon. A tatabányai születésű labdarúgó később az FC Porto, a Braga és a Benfica játékosaként is szerepelt.

Fehér Miklós a labdarúgó válogatott edzésén
Fehér Miklós a válogatottban 25 mérkőzésen léphetett pályára
Forrás:  Nemzeti Sport

Fehér Miklós a 2000. október 11-én megrendezett Litvánia elleni mérkőzésen 3 gólt is szerzett. A mérkőzés 6-1-es magyar győzelemmel végződött. A válogatott csapatban a mesterhármas, még napjainkban is ritkaságszámba megy.

Összefoglaló a Litvánia elleni mérkőzésről

A 24 Óra 1999. május 28-án megjelent számában beszámolt, az Európa-bajnoki selejtező keretéről. Fehér Miklós az FC Porto játékosaként visszakerült Bicskei Bertalan csapatába. 

Fehér Miklós a válogatott keret tagja
Forrás: 24  Óra

A tatai edzőtáborból 2001. október 1-én a címlapon számolt be a jubileumi faültetésről a 24 Óra. A rendezvényen a vármegyei születésű Fehér Miklós is részt vett. 

A tragédia 2004. január 25-én következett be, a  Vitoria SC-Benfica bajnoki mérkőzésen. Egy sárga lap felmutatása után esett össze Fehér. Mindkét csapat orvosai a pályára rohantak, azonban Fehér Miklós életét már nem tudták megmenteni. A Benfica csapatánál a 29-es mezt  vissza is vonultatták, amelyet a magyar válogatott labdarúgó viselt.

20 évvel ezelőtt hunyt el Fehér Miklós

Szívroham következményében hunyt el a Benfica, magyar válogatott játékosa. A meccs hajrájában esett össze a tatabányai születésű játékos.

Megemlékeztek Győrben a volt labdarúgóra

Egykori csapattársai és barátai fociztak közösen, Fehér Miklós labdarúgóra emlékeztek. Az egykori portugál válogatott Nuno Gomes videóban üzent.

 

