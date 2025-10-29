53 perce
Az esztergomi közönség örülhet: Faragó Lea szerződése meghosszabbítva!
A MOL Esztergom csapata junior világbajnoki ezüstérmes játékossal hosszabbított. Fontos lépés a jövő építésében: Faragó Lea szerződése hosszú távra szól.
Faragó Lea szerződése bebiztosíthatja jövőjét a klubnál. Tavaly nyáron igazolták a fiatal balátlövőt a NEKA együttesétől, azóta kiemelkedő játékosa a csapatnak.
Faragó Lea szerződése meghosszabbítva
A magyar válogatott 20 éves balátlövője hosszútávú szerződést kötött a MOL Esztergom gárdájával. A fiatal és rendkívül tehetséges kézilabdázó hamar belopta magát a szurkolók szívébe.
A klub hivatalos közleményében Faragó elmondta: „Jól érzem magam, az élet igazolta a döntésemet, hogy Esztergomot választottam. Nagyon boldog vagyok, hogy a klub meghosszabbította a szerződésemet. Sokat kaptam Esztergomtól, a csapattól, a szurkolóktól, szeretném ezt a jövőben is meghálálni még több jó játékkal és sok-sok győzelemmel!”
Elek Gábor vezetőedző is kiemelte Faragó tehetségét: reméli, hogy a jövőben sok szép eredményt érnek majd el közösen. A jövőbeli esztergomi célokat előző cikkünkben már összefoglaltuk:
Az esztergomi lányok kézilabdacsapata komoly tervekkel vágott neki az NB I 2025/2026-os szezonjának. Elek Gábor az idény elején megjegyezte, hogy sok munka vár rájuk, de elvárás az Európa-liga főtáblája.
Parázs mérkőzés előtt Elek Gábor lányai – a MOL Esztergom a Mosonmagyaróvárt látja vendégül
A MOL Esztergom KC menetrendje:
MOL Esztergom - Kisvárda Master Good SE november 2. 16:00, Suzuki Aréna
MOL Esztergom - Crvena Zvezda november 8. 14:00, Suzuki Aréna
Hatalmas gólok a hétvégi ranagadón
A MOL Esztergom sikerrel vette a hétvégi rivális elleni mérkőzést. A klub a mérkőzés után videón mutatta meg a mérkőzés kulcspillanatait.