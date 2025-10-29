Az esztergomi közönség örülhet: Faragó Lea szerződése meghosszabbítva!

Faragó Lea szerződése bebiztosíthatja jövőjét a klubnál. Tavaly nyáron igazolták a fiatal balátlövőt a NEKA együttesétől, azóta kiemelkedő játékosa a csapatnak.

A MOL Esztergom fiatal balátlövője Faragó Lea szerződése hosszú távra szól

Forrás: esztergomhandball.hu

Faragó Lea szerződése meghosszabbítva

A magyar válogatott 20 éves balátlövője hosszútávú szerződést kötött a MOL Esztergom gárdájával. A fiatal és rendkívül tehetséges kézilabdázó hamar belopta magát a szurkolók szívébe.

A klub hivatalos közleményében Faragó elmondta: „Jól érzem magam, az élet igazolta a döntésemet, hogy Esztergomot választottam. Nagyon boldog vagyok, hogy a klub meghosszabbította a szerződésemet. Sokat kaptam Esztergomtól, a csapattól, a szurkolóktól, szeretném ezt a jövőben is meghálálni még több jó játékkal és sok-sok győzelemmel!”

Elek Gábor vezetőedző is kiemelte Faragó tehetségét: reméli, hogy a jövőben sok szép eredményt érnek majd el közösen. A jövőbeli esztergomi célokat előző cikkünkben már összefoglaltuk: