Rögbi

43 perce

Kitűnő esztergomi szezonrajt

A női csapat négy meccset nyert, a férfiak játék nélkül szereztek pontokat. Az Esztergomi Vitézek hibátlan teljesítménnyel kezdte a bajnoki szezont.

Kun Attila

A hétvégén az élvonalbeli női rögbibajnokság első fordulóját rendezték Székesfehérváron. A tornán öt csapat vett részt, a címvédő Esztergomi Vitézek pedig egész nap igazi örömrögbit játszott: Bíró Gábor csapata 225 vitt pont mellett mindössze ötöt kapott. Az Esztergomi Vitézek sorrendben a KARC (66–0), az FRC (50–0), a LAZA (66–0), majd a Medvék Sport-Exiles (43–5) együttesét is könnyedén verte, és ezzel megnyerte az első fordulót. Az Esztergomi Vitézek kerete: Ács, Jónás, Keresztesi, Kolocsán, Kritzer, Magyar, Majdanics, Nagy, Szűcs B., Szűcs K., Varga. Edző: Bíró Gábor. 

Esztergomi Vitézek: a női csapat megnyerte a szezonnyitó bajnoki tornát Székesfehérváron
Az Esztergomi Vitézek férficsapata (piros-fehérben) az első helyen áll az Extraligában
Forrás: Esztergomi Vitézek

Az Esztergomi Vitézek férficsapata játék nélkül szerezte meg a győzelmet

A férfi Extraliga második fordulójában az Esztergomi Vitézek Szegedre utazott volna, ahol a szerb Dinamo lett volna ez ellenfele. A házigazda nem tudott kiállni, így esztergomiak 26–0-val kapták meg a meccset, és 5 ponttal gazdagodtak. Ezzel 10 ponttal továbbra is vezetik a bajnokságot. 
 

 

