1 órája
Kamiont húztak, gumikat pakoltak az erős emberek Táton +Galária
Táton rendezték meg szombaton a Central European Strongman Association (CESA) ötödik, egyben utolsó versenyét a szezonban. Az ország több pontjáról érkezett erős emberek igazán kitettek magukért: többek közt kamiont húztak, kőgolyókat pakoltak és traktorgumikat is forgattak.
Tatár Gergő főszervezőtől (és egyben a verseny egyik indulójától megtudtuk): a sorozat több állomásból tevődik össze, a táti volt az ötödik, egyben az utolsó. Az erős emberek az előző négy megmérettetésről magukkal hozták a pontjaikat Tátra, ahol a végső sorrend kialakult. A verseny lényegében magyar bajnokságnak is felfogható, de szombaton nemzetközivé vált: két fiatal francia is indult ugyanis, és remekül helyt is álltak a viadalon.
Izlandi keresztet is cipeltek az erős emberek
– Nagyjából tucatnyian versengenek ebben a sorozatban, Táton is változatos feladatok vártak az indulókra – részletezte Tatár Gergő. Mint fogalmazott, egy 15 tonnás kamiont kellett húzniuk 20 méteren időre, hámmal, ezt a versenyszámot egyébként Tatár Gergő nyerte. Női kamionhúzó versenyt is rendeztek, 8 tonnás kamiont kellett megbirkózni a csak papíron gyengébb nem képviselőinek.
Egy 130 kilogrammos úgynevezett izlandi keresztet is kellett cipelniük, egészen kifulladásig, távolságra. A legjobbak 15-20 métert is mentek a kereszttel.
GALÉRIA: Képeken a Central European Strongman Association 1st class liga döntője Táton (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
A páros traktorgumi-forgatás sem maradhatott ki a számok közül, időre kellett kétszer oda-, kétszer pedig visszaforgatniuk a behemót gumikat. Söröshordókat is nyomtak ki az indulók, 70 és 90 kilogrammosakat, 70 kilós egykezes nyomásban is versengtek. Szerepelt még 130 kilós rönknyomás is a feladatok között, amit csak hárman tudtak teljesíteni.
Kőgolyók is vártak a versenyzőkre, 100, 110, 120, 140, 160 és 170 kilogrammosokat kellett pakolniuk.
A versenyt végül a bölcskei Molnár Zsolt nyerte, a nemeskocsi Horváth Kevin és az esztergomi Tatár Zsolt előtt. A legjobb versenyzők egyébként nemzetközi szinten is próbára szokták tenni erejüket és kitartásukat.