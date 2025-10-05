október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csupa izom

2 órája

Kamiont húztak, gumikat pakoltak az erős emberek Táton +Galária

Címkék#kamion#versenyszám#CESA#Tatár Gergő#izlandi kereszt#erős emberek

Táton rendezték meg szombaton a Central European Strongman Association (CESA) ötödik, egyben utolsó versenyét a szezonban. Az ország több pontjáról érkezett erős emberek igazán kitettek magukért: többek közt kamiont húztak, kőgolyókat pakoltak és traktorgumikat is forgattak.

Várvizi Tamás

Tatár Gergő főszervezőtől (és egyben a verseny egyik indulójától megtudtuk): a sorozat több állomásból tevődik össze, a táti volt az ötödik, egyben az utolsó. Az erős emberek az előző négy megmérettetésről magukkal hozták a pontjaikat Tátra, ahol a végső sorrend kialakult. A verseny lényegében magyar bajnokságnak is felfogható, de szombaton nemzetközivé vált: két fiatal francia is indult ugyanis, és remekül helyt is álltak a viadalon. 

erős emberek versenyeztek táton
Az erős emberek az izlandi kereszttel is megküzdöttek
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Izlandi keresztet is cipeltek az erős emberek

– Nagyjából tucatnyian versengenek ebben a sorozatban, Táton is változatos feladatok vártak az indulókra – részletezte Tatár Gergő. Mint fogalmazott, egy 15 tonnás kamiont kellett húzniuk 20 méteren időre, hámmal, ezt a versenyszámot egyébként Tatár Gergő nyerte. Női kamionhúzó versenyt is rendeztek, 8 tonnás kamiont kellett szintén 20 méteren át húzni a csak papíron gyengébb nem képviselőinek. Az U70-eseknél  a székesfehérvári Csetrics Zsófia nyert, az esztergomi Schmidt Mónika és a székesfehérvári Takács Tímea előtt. A +70-es kategóriában Kurucz Detti (Esztergom) bizonyult a legjobbnak, második a sárvári Kovács Gyöngyi lett, harmadikként pedig az érdi Békési Nikolett zárt.

Egy 130 kilogrammos úgynevezett izlandi keresztet is kellett cipelniük, egészen kifulladásig, távolságra. A legjobbak 15-20 métert is mentek a kereszttel.

GALÉRIA: Képeken a Central European Strongman Association 1st class liga döntője Táton (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

A páros traktorgumi-forgatás sem maradhatott ki a számok közül, időre kellett kétszer oda-, kétszer pedig visszaforgatniuk a behemót gumikat. Söröshordókat is nyomtak ki az indulók, 70 és 90 kilogrammosakat, 70 kilós egykezes nyomásban is versengtek. Szerepelt még 130 kilós rönknyomás is a feladatok között, amit csak hárman tudtak teljesíteni.

Kőgolyók is vártak a versenyzőkre, 100, 110, 120, 140, 160 és 170 kilogrammosokat kellett pakolniuk.

A versenyt végül a bölcskei Molnár Zsolt nyerte, a nemeskocsi Horváth Kevin és az esztergomi Tatár Zsolt előtt. A legjobb versenyzők egyébként nemzetközi szinten is próbára szokták tenni erejüket és kitartásukat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu