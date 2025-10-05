Kamiont húztak, gumikat pakoltak az erős emberek Táton +Galária

Tatár Gergő főszervezőtől (és egyben a verseny egyik indulójától megtudtuk): a sorozat több állomásból tevődik össze, a táti volt az ötödik, egyben az utolsó. Az erős emberek az előző négy megmérettetésről magukkal hozták a pontjaikat Tátra, ahol a végső sorrend kialakult. A verseny lényegében magyar bajnokságnak is felfogható, de szombaton nemzetközivé vált: két fiatal francia is indult ugyanis, és remekül helyt is álltak a viadalon.

Az erős emberek az izlandi kereszttel is megküzdöttek

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Izlandi keresztet is cipeltek az erős emberek

– Nagyjából tucatnyian versengenek ebben a sorozatban, Táton is változatos feladatok vártak az indulókra – részletezte Tatár Gergő. Mint fogalmazott, egy 15 tonnás kamiont kellett húzniuk 20 méteren időre, hámmal, ezt a versenyszámot egyébként Tatár Gergő nyerte. Női kamionhúzó versenyt is rendeztek, 8 tonnás kamiont kellett szintén 20 méteren át húzni a csak papíron gyengébb nem képviselőinek. Az U70-eseknél a székesfehérvári Csetrics Zsófia nyert, az esztergomi Schmidt Mónika és a székesfehérvári Takács Tímea előtt. A +70-es kategóriában Kurucz Detti (Esztergom) bizonyult a legjobbnak, második a sárvári Kovács Gyöngyi lett, harmadikként pedig az érdi Békési Nikolett zárt.

Egy 130 kilogrammos úgynevezett izlandi keresztet is kellett cipelniük, egészen kifulladásig, távolságra. A legjobbak 15-20 métert is mentek a kereszttel.