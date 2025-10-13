október 13., hétfő

Labdarúgás

55 perce

Egy hónapos eltiltást kapott a bakonysárkányi sportszakember

A labdarúgás szabályait érdemes betartani. Ellenkező esetben büntetés és különböző eltiltás is lehet a következmény. Az elmúlt néhány hét eltiltásait vettük górcső alá a vármegyében.

Bátorfi Tamás

A vármegyei labdarúgó-bajnokságok már javában zajlanak, az MLSZ Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóságának is rendre akad dolga a különböző szabályszegésekkel kapcsolatban. A fegyelmi határozatok október 1-jei és október 8-i jelentése alapján gyűjtöttük össze a különböző eltiltásokat, pénzbüntetéseket.

Több meccses eltiltás egy-egy megmozdulás után
Eltiltás, pénzbüntetés a meccsek után is gyakori intézkedések
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Pénzbüntetés, eltiltás 

Az MLSZ Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatósága a lapok gyűjtését szigorúan bünteti. Ha egy klubnál összegyűlik az öt lap, már érkezik is a fizetési kötelezettség a klubok számára. A vizsgált idő alatt a Vértessomlói KSK gyűjtötte a legtöbb lapot egy mérkőzésen, 4 darab sárga lap és 2 piros lap formájában. A Tát elleni mérkőzés 24 ezer forintba került a vértessomlói sportszervezetnek. A lapok mennyisége miatt jó pár együttes pénzbüntetést kapott, név szerint: Vértestolna TE, Ácsi Kinizsi SC, Dunaszentmiklós SE, Tatai AC, Koppánymonostori SE, Réde KSE, BAR-NUL Szomódi SE.

Eltiltottak a vármegyében 

Eltiltások is akadnak a legutóbbi határozatokban. Valakovics Tibor (Tatai AC) a vármegyei öregfiúk bajnokságban 1 mérkőzéses eltiltást kapott. Manner Dominikot (Bakonysárkányi SE) játékosként és sportszakemberként egyaránt eltiltották minden labdarúgó mérkőzéssel kapcsolatos tevékenységtől, október 28-ig. Maszlavér Mihály (Ácsi Kinizsi SE) eltiltást kapott, az október 8-án kikerült fegyelmi határozat alapján, a soron következő 2 labdarúgó bajnoki mérkőzésről, visszaesőként. Kara Norbert (TABAK) és Terdik Péter (Környe SE) mindketten 2 meccses eltiltást kaptak a bajnokságban.

Csapatok, akik nem tudtak harcba szállni

Az Oroszlányi SZE LSZ csapata az Esztergomi Vitézek ellen nem tudott kiállni soros mérkőzésükre a vármegyei öregfiúk bajnokságban. Az MLSZ 30 ezer forint értékben büntette az egyesületet. A Szákszendi SE U16-os fiú csapatát visszaléptetése miatt 25.000 forinttal szankcionálták.

A vármegye II. legkeményebb játékosai

Sok játékos híresült el durvábbnál durvább belépőiről. A vármegyénk második osztályának legtöbb lapot gyűjtött játékosait szedtük össze. A nagyobbnál nagyobb számok csak úgy repkedtek.

A vármegye I. osztályának legforrófejűbb focistái

A vármegyei II. osztálya mellett az I. osztály legtöbb lapjával rendelkező játékosait is összegyűjtöttük. A TOP 3-as listán 58 sárga lap volt a legfigyelemreméltóbb eredmény.

 

