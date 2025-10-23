október 23., csütörtök

Topligák, távkapcsolóval

1 órája

Az el Clásicóra figyel Európa futballvilága

Címkék#futballvilág#topligák#Real Madrid#FC Barcelona#El Clásico

Ismét számos remek mérkőzést tartogatnak a topligák az előttünk álló hétvégén. A legkiemelkedőbb ezek közül természetesen a vasárnap délutáni el Clásico lesz.

Várvizi Tamás

Spanyolország A topligák legnagyobb rangadóját Spanyolországban rendezik: jön az el Clásico, a Real Madrid fogadja a Barcelonát (tv: Spíler2, vasárnap, 16:15). A találkozó önmagában is Európa egyik legjelentősebbike, a tétet pedig emeli, hogy a tabella első két helyén állnak (a Real előnye 2 pont a második katalánokkal szemben). Gólokban minden bizonnyal nem lesz hiány, ezt a klasszis támadók jelenléte mellett az is garantálja, hogy e két csapat szerezte a legtöbb gólt a ligában (a Real 20-at, a Barca 24-et).

az el Clásico kiemelkedik hétvégén
Jön az el Clásico, a hétvége legkiemelkedőbb meccse
Forrás: depositphotos

Az el Clásico mellett lesznek még érdekes mérkőzések

Anglia A hétvége egyik legérdekesebbnek ígérkező mérkőzése az Arsenal – Crystal Palace londoni rangadó lesz (tv: Spíler1, vasárnap, 15 óra). A hazaiak igencsak meggyőzőek eddig a szezonban, legyen szó akár bajnokikról, akár a nemzetközi menetelésről, a honi pontvadászatban 8 bajnokin mindössze 3 (!) gólt kaptak. A BL-ben pedig hétközben imponáló magabiztossággal verték az Atléticót (4-0). A Palace az egyik üde színfoltja a bajnokságnak, eddig csak egyszer kaptak ki. Támadójátékuk színes és attraktív, eddig 12-szer köszöntek be, Mateta pedig bombaformában van. Szoboszlai Dominik Liverpoolja előtt papíron hozható meccs áll, a Brentfordnál vendégeskednek (tv: Spíler1, szombat, 21 óra). Igaz, a Pool formáját elnézve nagy kérdés, mi számít manapság hozhatónak...

Németország A múlt heti Bayern München – Dortmundhoz hasonló nagy rangadót nem rendeznek hétvégén, azonban a Dortmund – Köln érdekes lehet (tv: Arena4, szombat, 18:30). A Ruhr-vidékiek a Bayern ellen szenvedték el első bajnoki vereségüket, de így is a 4. helyen állnak. Riválisuk dicséretesen szerepel, újonc létére a 6. helyen áll. A címvédő bajoroknak ugyanakkor papíron nem okozhat gondot a sereghajtó, eddig győzelem nélkül álló Mönchengladbach legyűrése (tv: Arena4, szombat, 15:30).

Olaszország A hétvége rangadója egyértelműen a Napoli – Inter lesz (tv: Match4, szombat, 18 óra). A déliek kiválóan kezdték a szezont, ám az elmúlt hetekben megtorpantak: előbb rangadót veszítettek a Milan ellen, aztán elhasaltak a Torino otthonában, hétközben pedig megalázó, 6-2-es vereségbe szaladtak bele a PSV otthonában. Az Inter viszont menetel: múlt héten rangadót nyertek a Roma otthonában, a BL-ben pedig egy négyest hintettek a belga St. Gilloise ellen. Ha hétvégén is vendégsiker születik, a Napolinál alighanem elkezdhetik kongatni a vészharangokat...

 

