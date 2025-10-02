Éremeső Dorogon – a Diákolimpiától az U23-as bajnokságig taroltak a birkózók

A dorogi birkózók ismét bizonyították, hogy minden korosztályban erős utánpótlással rendelkeznek. A Diákolimpia küzdelmei után az U13-asok állhattak a dobogó harmadik fokára, míg az U23-as bajnokságon aranyérem is született.

Két bronzérmet vittek haza a Dorogi AC fiatal birkózói a Diákolimpia versenyéről

Forrás: Dorogi Atlétikai Club/Facebook

A Diákolimpia szőnyegén is megmutatták tudásukat a dorogi birkózók

Az U13-as korosztály számára rendezett Diákolimpián is szőnyegre léptek a Dorogi Atlétikai Club fiataljai. A hajdúszoboszlói viadalon Dóczi Botond és Révész Leonárdó is dobogóra állt, mindketten bronzéremmel zárták a versenyt. A birkózó Diákolimpia alkalmából a Dorogi AC a Facebook-oldalán biztató üzenetet intézett fiatal versenyzőihez.

– Szép munka, fiúk! Büszkék vagyunk rátok, és sok sikert kívánunk minden dorogi indulónknak a következő megmérettetésekhez is! – írta a klub a közösségi oldalán.

Éremeső az U23-as Országos Bajnokságon

Az U23-as Országos Bajnokságot a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban rendezték meg, ahol a dorogi utánpótlás birkózás ismét szép sikereket hozott. A versenyen Szilágyi Dániel aranyérmet szerzett és országos bajnokká vált, Papp Barnabás ezüsttel zárt, míg Vámos Antal bronzérmet vitt haza. Szoros küzdelemben negyedik helyen végzett Kuczora Márk, Kátai Marcel és Bárány Tas, Beták Bartal pedig ötödik lett.

Tatabánya hamarosan ismét a birkózás központja lesz, hiszen október 7-én elstartol a birkózó veterán-világbajnokság, a küzdelmeket a Földi Imre Sportcsarnok falai között rendezik meg. A veterán-világbajnokságon a 35 éves, és annál idősebb sportolók mérhetik össze erejüket, így a legtapasztaltabb versenyzők küzdenek majd meg.