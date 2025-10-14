október 14., kedd

Labdarúgás

1 órája

Tatabányai kötődésű tehetség is bekerült az U21-es EB-selejtező keretébe

Címkék#Portugália#Szélesi Zoltán#u21#KV Kortrijk#Törökország#eb

Az U21-es labdarúgó válogatottra újra kemény összecsapás várhat. A mai mérkőzés keretében is szerepel, a helyi kötődésű Dénes Csanád Vilmos.

Bátorfi Tamás

Legutóbbi EB-selejtezős mérkőzésén 3-3-as döntetlent játszott U21-es válogatottunk. Ukrajna ellen elért döntetlen mellett, a litván válogatott ellen is egy pontot sikerült szerezni. Szélesi Zoltán csapata 2 fordulót követően a csoport harmadik helyéről várja a törökök elleni találkozót, Dénes Csanád Vilmossal a csapatban.

Dénes Csanád Vilmos a ZTE után Belgiumban folytatja pályafutását
Dénes Csanád Belgiumba igazolt, a KV Kortrijk csapatába
Forrás:  Nemzeti Sport

EB-selejtező Dénes Csanád szereplésével

U21-es válogatottunk Törökországot fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Utánpótlás-válogatottunk remek játékkal 3-3-as döntetlent ért el az Ukrajna elleni mérkőzésen. A csapat kicsit csalódott lehet, ugyanis a mérkőzés folyamán kétszer is vezetett Szélesi Zoltán legénysége. Jelenleg két mérkőzés után a csoport második helyén várja a törökök elleni mérkőzést a csapat. A mérkőzést október 14-én 18:00-kor rendezik, az M4 Sport élőben közvetíti a mérkőzést.

Tatabányáról Belgiumba

Az U21-es keret tagja az a Dénes Csanád Vilmos, aki karrierje során a Tatabánya és a Szár utánpótlás csapatában is megfordult. Első élvonalbeli mérkőzésén 2024 nyarán a Zalaegerszegi TE játékosaként lépett pályára. 2025. szeptember 1-jén igazolt a belga KV Kortrijk csapatába, ami jelenleg a belga másodosztályban szerepel. Dénes 2021 óta szerepelt az U18, U20 és U21-es magyar válogatottban is.

Hat konzul segíthet a szurkolóknak Portugáliában

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a diplomaták szükség esetén segítséget is nyújthatnak, majd a szurkolóknak. A miniszter, arról is beszámolt, hogy szervezett úton 1436 darab vendégjegy kelt el.

Fogócskával hangolt Marco Rossi csapata, a Portugália-Magyarország mérkőzésre

A labdarúgó-válogatott eltért a megszokott edzésterveitől. A csapat célja a gyorsaság és a reakcióidő javítása volt. A Portugália elleni meccs előtt, az utolsó edzésüket az MLSZ Telki Edzőközpontjában tartották.

 

