A visszavágón javítana a Dág KSE
Kupavisszavágóra készülnek vármegyebeli férfi röplabdázóink. A Dág KSE az odavágós vereség után javítana szerda este.
Az első találkozóra – adminisztrációs okok miatt – a hétvégén bajnokit nyerő Dág KSE nem tudott teljes csapattal kiállni, így a fővárosiak 3:1-es előnyt szerezte a Dág vendégeként.
– A kupameccseknek azonban mindig valahogy más a hangulata – emelte ki Tamasi Ákos, a dágiak vezetőedzője.
A Dág KSE trénere bízik a továbbjutásban
– Abban bízok, hogy sikerül egy jó mérkőzést játszanunk, és a visszavágásról, illetve a továbbjutásról sem mondtunk le. Azaz, remélem nyerünk, és a szurkolóinknak is örömet szerzünk.
Az első mérkőzésen elszenvedett vereség mértéke meghatározza a második összecsapás lehetőségeit. Amennyiben a Tamasi-legénység 3:0-ra, vagy 3:1-re győz, úgy úgynevezett aranyszettre van kilátás. Azaz egy mindent eldöntő játszmát vív a két csapat. Minden más végeredmény esetében a testnevelési egyetemisták jutnak tovább a következő fordulóba.
Röplabda, férfi Magyar Kupa nyolcaddöntő, visszavágó
TFSE – Swissten Dág KSE
Dr. Koltai Jenő Sportközpont Multifunkcionális Csarnok, szerda: 20 óra.