Röplabda

47 perce

A visszavágón javítana a Dág KSE

Címkék#Dág KSE#TFSE#Tamasi Ákos#nyolcaddöntő#Magyar Kupa

Kupavisszavágóra készülnek vármegyebeli férfi röplabdázóink. A Dág KSE az odavágós vereség után javítana szerda este.

Petrik József

Az első találkozóra – adminisztrációs okok miatt – a hétvégén bajnokit nyerő Dág KSE nem tudott teljes csapattal kiállni, így a fővárosiak 3:1-es előnyt szerezte a Dág vendégeként.

a dág kse budapesti kupavisszavágót vív
A Dág KSE az első meccses vereség után próbál javítani
Forrás: Dág KSE/ Facebook


– A kupameccseknek azonban mindig valahogy más a hangulata – emelte ki Tamasi Ákos, a dágiak vezetőedzője. 

A Dág KSE trénere bízik a továbbjutásban

– Abban bízok, hogy sikerül egy jó mérkőzést játszanunk, és a visszavágásról, illetve a továbbjutásról sem mondtunk le. Azaz, remélem nyerünk, és a szurkolóinknak is örömet szerzünk.
Az első mérkőzésen elszenvedett vereség mértéke meghatározza a második összecsapás lehetőségeit. Amennyiben a Tamasi-legénység 3:0-ra, vagy 3:1-re győz, úgy úgynevezett aranyszettre van kilátás. Azaz egy mindent eldöntő játszmát vív a két csapat. Minden más végeredmény esetében a testnevelési egyetemisták jutnak tovább a következő fordulóba.

Röplabda, férfi Magyar Kupa nyolcaddöntő, visszavágó

TFSE – Swissten Dág KSE

Dr. Koltai Jenő Sportközpont Multifunkcionális Csarnok, szerda: 20 óra. 

 

 

