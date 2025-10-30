Búcsúztak a dágiak a Magyar Kupától

A továbbjutás már a második szettben eldőlt azzal, hogy mindkét játszmát a házigazdák nyerték. Az elsőt magabiztosan, a másodikat nyögvenyelősen. Ekkor ugyan összekapta magát a Dág KSE, de ennek már nem volt jelentősége, viszont Tamasi edző minden játékosának játéklehetőséget adhatott. A sűrű cserék dacára a véghajrára elfogyott a vármegyei együttes koncentrációja, ezért nem sikerült a múlt heti vereségért visszavágniuk. Így a testnevelési egyetemisták kettős győzelemmel vették az akadályt, mivel az első találkozón 3:1-re múlták felül a dágiakat.

Véget ért a kupakaland a Dág KSE számára

Forrás: Facebook/Dág KSE

A Dág KSE vezetőedzője szerint hiányzott a tűz

Tamasi Ákos: – Enerváltan kezdtünk és ez végig érezhető volt a játékunkon. Még úgy is, hogy sikerült a meccs közben kiegyenlítenünk. Most hiányzott a kellő tűz a csapatból, miközben az ellenfelünk jobban akarta a győzelmet.