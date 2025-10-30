50 perce
Búcsúztak a dágiak a Magyar Kupától
Kupavisszavágót játszott a Tamasi-legénység, de nem járt sikerrel. A Dág KSE búcsúzott a sorozattól.
A továbbjutás már a második szettben eldőlt azzal, hogy mindkét játszmát a házigazdák nyerték. Az elsőt magabiztosan, a másodikat nyögvenyelősen. Ekkor ugyan összekapta magát a Dág KSE, de ennek már nem volt jelentősége, viszont Tamasi edző minden játékosának játéklehetőséget adhatott. A sűrű cserék dacára a véghajrára elfogyott a vármegyei együttes koncentrációja, ezért nem sikerült a múlt heti vereségért visszavágniuk. Így a testnevelési egyetemisták kettős győzelemmel vették az akadályt, mivel az első találkozón 3:1-re múlták felül a dágiakat.
A Dág KSE vezetőedzője szerint hiányzott a tűz
Tamasi Ákos: – Enerváltan kezdtünk és ez végig érezhető volt a játékunkon. Még úgy is, hogy sikerült a meccs közben kiegyenlítenünk. Most hiányzott a kellő tűz a csapatból, miközben az ellenfelünk jobban akarta a győzelmet.
Röplabda, férfi Magyar Kupa nyolcaddöntő, visszavágó
TFSE – Swissten Dág KSE 3:2 (19, 27, -19, -21, 9)
Budapest, Dr. Koltai Jenő Sportközpont Multifunkcionális Csarnok, 100 néző, vezette: Barabás B., Szabó P.
Dág: Bellovicz, Kholman, Kun B., Molnár T., Pongó, Csordás A. Csere: Czibula, Heller (liberók), Pintér, Székely P., Dobrovics. Edző: Tamasi Ákos.
A mérkőzés alakulása: 1. játszma: 1-3, 12-11, 17-13, 24-19. 2. játszma: 0-4, 16-13, 22-22, 25-26, 28-27. 3. játszma: 3-2, 6-13, 8-17, 12-20, 19-24. 4. játszma: 6-4, 9-13, 16-20, 21-24. 5. játszma: 2-5, 7-7, 14-9.