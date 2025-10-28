A visszavágón javítana a Dág KSE

Az első találkozóra – adminisztrációs okok miatt – a hétvégén bajnokit nyerő Dág KSE nem tudott teljes csapattal kiállni, így a fővárosiak 3:1-es előnyt szerezte a Dág vendégeként.

A Dág KSE az első meccses vereség után próbál javítani

Forrás: Dág KSE/ Facebook



– A kupameccseknek azonban mindig valahogy más a hangulata – emelte ki Tamasi Ákos, a dágiak vezetőedzője.

A Dág KSE trénere bízik a továbbjutásban

– Abban bízok, hogy sikerül egy jó mérkőzést játszanunk, és a visszavágásról, illetve a továbbjutásról sem mondtunk le. Azaz, remélem nyerünk, és a szurkolóinknak is örömet szerzünk.

Az első mérkőzésen elszenvedett vereség mértéke meghatározza a második összecsapás lehetőségeit. Amennyiben a Tamasi-legénység 3:0-ra, vagy 3:1-re győz, úgy úgynevezett aranyszettre van kilátás. Azaz egy mindent eldöntő játszmát vív a két csapat. Minden más végeredmény esetében a testnevelési egyetemisták jutnak tovább a következő fordulóba.