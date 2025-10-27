Kétszettes hátrányból fordítottak a dágiak a tavalyi bronzérmes otthonában

A Dág KSE csapatára nem várt könnyű feladat a tavalyi harmadik helyezett otthonában. A gárda azonban bravúrsikert aratott.

A Dág KSE nagy skalpot szerzett a hétvégén

Forrás: Facebook/Dág KSE

A Dág KSE kétszettes hátrányból fordított

Mindkét együttes sok hibával kezdett. Aztán az első játszma derekán némi előnyt harcolt ki a hazai alakulat, és ezt a vezetését a szett végéig megtartotta. A második felvonást nagyon rosszul indította a vármegyebeli gárda. Mind a nyitásokban, mind a szervák fogadásában rengeteget hibáztak. Aztán a második játszma közepétől összekapta magát a Tamasi-legénység, amelynek ugyan fordítania nem sikerült, de szorossá tette ezt a menetet, miközben lendületbe jött. A második szett hajrájában a dágiak által mutatott tempó a folytatásban is kitartott. Innentől a vendégek átvették a játék és az egész mérkőzés irányítását. A dági röplabdások fegyelmezetten, az edzői utasításokat maximálisan betartva játszottak, ennek egy rendkívül értékes győzelem, valamint két pont lett a végeredménye.

Tamasi Ákos: – A második szett közepétől sikerült ritmust váltanunk. Fegyelmezetten, igazi csapatként küzdöttek a srácok. Szurkolóinknak pedig köszönjük, hogy hazai hangulatot teremtettek nekünk a fővárosban is.