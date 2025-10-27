október 27., hétfő

Bravúr

1 órája

Kétszettes hátrányból fordítottak a dágiak a tavalyi bronzérmes otthonában

Címkék#Dág KSE#Tamasi Ákos#MAFC#röplabda

A tavalyi bronzérmest tanította móresre Tamasi Ákos csapata. Ezzel a Dág KSE újsütetű edzőjének is „megszületett” az első extraligás győzelme. Mégpedig nem is akármilyen…

Petrik József

A Dág KSE csapatára nem várt könnyű feladat a tavalyi harmadik helyezett otthonában. A gárda azonban bravúrsikert aratott.

a Dág KSE idegenben nyert
A Dág KSE nagy skalpot szerzett a hétvégén
Forrás:  Facebook/Dág KSE

A Dág KSE kétszettes hátrányból fordított

Mindkét együttes sok hibával kezdett. Aztán az első játszma derekán némi előnyt harcolt ki a hazai alakulat, és ezt a vezetését a szett végéig megtartotta. A második felvonást nagyon rosszul indította a vármegyebeli gárda. Mind a nyitásokban, mind a szervák fogadásában rengeteget hibáztak. Aztán a második játszma közepétől összekapta magát a Tamasi-legénység, amelynek ugyan fordítania nem sikerült, de szorossá tette ezt a menetet, miközben lendületbe jött. A második szett hajrájában a dágiak által mutatott tempó a folytatásban is kitartott. Innentől a vendégek átvették a játék és az egész mérkőzés irányítását. A dági röplabdások fegyelmezetten, az edzői utasításokat maximálisan betartva játszottak, ennek egy rendkívül értékes győzelem, valamint két pont lett a végeredménye. 

Tamasi Ákos: – A második szett közepétől sikerült ritmust váltanunk. Fegyelmezetten, igazi csapatként küzdöttek a srácok. Szurkolóinknak pedig köszönjük, hogy hazai hangulatot teremtettek nekünk a fővárosban is.

Röplabda Extraliga, férfi, 2. forduló

MAFC – Swissten Dág KSE 2:3 (21, 23, -20, -16, -9)

Budapest, Pheonix Sportcsarnok, 200 néző, vezette: Bátkai-Katona Ágnes, Tillmann Gy.

Swissten Dág KSE: Bellovicz, Kholmann, Kun B., Molnár T., Pongó, Csordás T. Csere: Czibula, Heller (liberók), Székely P., Dobrovics, Pintér B. Edző: Tamasi Ákos.

 

 

