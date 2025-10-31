október 31., péntek

Röplabda

1 órája

A Dág KSE nekimenne a DEAC-nak

Dág KSE, Debreceni EAC, Tamasi Ákos, röplabda

A tavalyi bajnoki bronzérmes MAFC elleni bravúros győzelem kompenzálta az előzőleg Kecskeméten „felejtett” pont, pontokat. Tamasi Ákos, a Dág KSE vezetőedzője ezen a hétvégén is kemény csatára számít.

Petrik József

Sajnos, az azonban már megszokott, hogy a Dág KSE drukkereknek az idei szezonban is utazniuk kell, amennyiben „hazai” pályán szeretnék látni kedvenceiket. Csak most Esztergom helyett Budapest az irány…

a dág kse a deac-ot fogadja
A Dág KSE csapatársa Budapesten vár "hazai" meccs
Forrás:  Facebook/Dág KSE

A Dág KSE vezetőedzője szeretne örömet szerezni a szurkolóknak

– Nem nagyon ismerem az ellenfelünket – emelte ki Tamasi Ákos edző. – Úgy gondolom, hasonló erőt képviselnek, mint mi. Éppen ezért bátran nekik megyünk, mert a legutóbbi győzelem után szeretnénk meglepetést és örömet okozni lelkes szurkolóinknak.

Röplabda férfi NB I. Extraliga, 3. forduló

Swissten Dág KSE – Debreceni EAC
Budapest, Szent Gellért Sportcsarnok, szombat: 14 óra. Vezeti: Gyulai T., Halász Enikő.

 

 

