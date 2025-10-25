23 perce
A tavalyi bronzérmes otthonában vendégszerepelnek a dági röplabdázók
Nem vár könnyű feladat a Tamasi-legénységre a hétvégén. A Dág KSE az előző szezon bronzérmese, a MAFC otthonában vendégszerepel.
A vármegyebeli együttes egy pontot szerzett a nyitányon a kecskemétiek otthonában, ám ahogy Tamasi Ákos, a Dág KSE vezetőedzője elmondta, lehetett volna ebből kettő, sőt akár három is.
A Dág KSE csapatának ezen a hétvégén is meg kell küzdenie minden pontért
Mindenesetre a dágiaknak ezen a hétvégén is meg kell küzdeniük minden pontért a tavalyi bronzérmes vendégeként. A budapestiek egyébként a hét közepén már játszottak egy bajnoki mérkőzést és magabiztosan, sima három játszmában nyertek Szegeden. A vendég fővárosiaktól Kiss Dániel 12, Fazekas Balázs 11, míg Polgár Levente 10 pontot szerzett.
Férfi röplabda Extraliga, 2. forduló
MAFC – Swissten Dág KSE
Budapest, Pheonix Sportcsarnok, vasárnap: 20 óra. Vezeti: Bátkai-Katona Ágnes, Tillmann Gy.