A tavalyi bronzérmes otthonában vendégszerepelnek a dági röplabdázók

A vármegyebeli együttes egy pontot szerzett a nyitányon a kecskemétiek otthonában, ám ahogy Tamasi Ákos, a Dág KSE vezetőedzője elmondta, lehetett volna ebből kettő, sőt akár három is.

A Dág KSE a MAFC otthonában sem számíthat könnyű mérkőzésre

Forrás: Facebook/Dág KSE

Mindenesetre a dágiaknak ezen a hétvégén is meg kell küzdeniük minden pontért a tavalyi bronzérmes vendégeként. A budapestiek egyébként a hét közepén már játszottak egy bajnoki mérkőzést és magabiztosan, sima három játszmában nyertek Szegeden. A vendég fővárosiaktól Kiss Dániel 12, Fazekas Balázs 11, míg Polgár Levente 10 pontot szerzett.