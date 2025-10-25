október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

33 perce

A tavalyi bronzérmes otthonában vendégszerepelnek a dági röplabdázók

Címkék#Tamasi Ákos#Swissten Dág KSE#MAFC#röplabda

Nem vár könnyű feladat a Tamasi-legénységre a hétvégén. A Dág KSE az előző szezon bronzérmese, a MAFC otthonában vendégszerepel.

Petrik József

A vármegyebeli együttes egy pontot szerzett a nyitányon a kecskemétiek otthonában, ám ahogy Tamasi Ákos, a Dág KSE vezetőedzője elmondta, lehetett volna ebből kettő, sőt akár három is. 

a dág kse a mafc otthonában lép fel
A Dág KSE a MAFC otthonában sem számíthat könnyű mérkőzésre
Forrás:  Facebook/Dág KSE

A Dág KSE csapatának ezen a hétvégén is meg kell küzdenie minden pontért

Mindenesetre a dágiaknak ezen a hétvégén is meg kell küzdeniük minden pontért a tavalyi bronzérmes vendégeként. A budapestiek egyébként a hét közepén már játszottak egy bajnoki mérkőzést és magabiztosan, sima három játszmában nyertek Szegeden. A vendég fővárosiaktól Kiss Dániel 12, Fazekas Balázs 11, míg Polgár Levente 10 pontot szerzett.

Férfi röplabda Extraliga, 2. forduló

MAFC – Swissten Dág KSE

Budapest, Pheonix Sportcsarnok, vasárnap: 20 óra. Vezeti: Bátkai-Katona Ágnes, Tillmann Gy.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu