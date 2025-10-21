október 21., kedd

Vereséggel kezdtek a dágiak a bajnokságban

Három pontért utazott a vendégegyüttes a hírös városba, ám végül csak egyet sikerült hazahozniuk. Az ötödik szettre ugyanis elfáradt a Dág KSE, és ezt kihasználták a vendéglátók.

Petrik József

Hétfőn este 11 óra felé járt, amikor befejeződött a Dág KSE vendégjátéka, amely néhány perc híján nettó két órán keresztül tartott. Egy, a játékban és a csapatok teljesítményében is hullámzó összecsapást láthatott a publikum a bajnoki nyitányon

A Dág KSE Kecskeméten kapott ki az első fordulóban
A Dág KSE (pirosban) vereséggel kezdte a bajnokságot
Forrás:  Facebook/Dág KSE

A Dág KSE nagy küzdelemre késztette a házigazdákat

A dágiak a második felvonásban, valamint a negyedik szett derekán már helyenként bemutatták, mit is gyakoroltak a felkészülés során. Nagy küzdelemre késztették a házigazdákat, ám a bravúr végül elmaradt… 
Tamasi Ákos: – Nem sikerült megszerezni a három pontot, de az egynek is örülni kell. Sok munka vár még ránk, hiszen a véghajrában elfáradtunk. Csapatunk azonban fokozatosan kezd összekovácsolódni, egyértelműen jó úton járunk.

Röplabda férfi NB I. Extraliga, 1. forduló

Kecskemét RC – Swissten Dág KSE 3:2 (25, -25, 20, -21, 8)

Messzi István Sportcsarnok, Kecskemét 130 néző, vezette: Árpás Krisztina Enikő, Bátkai-Katona Ágnes.

Swissten-Dág KSE: Csordás, Kun, Pongó, Kholman, Molnár T., Bellovicz. Csere: Czibula, Heller (liberók), Dobovics, Székely P., Bandi. Edző: Tamasi Ákos.

A mérkőzés alakulása, I. játszma: 4-5, 6-6, 15-12, 17-16, 20-19, 25-25, 26-25. II. játszma: 5-6, 8-6, 12-10, 15-18, 21-21, 25-25, 25-26. III. játszma: 3-3, 10-7, 12-12, 14-15, 20-17, 24-20. IV. játszma: 5-5, 8-8, 10-9, 10-12, 15-16, 18-19, 19-23, 21-24. V. játszma: 3-3, 7-4, 10-6, 14-8.

 

 

