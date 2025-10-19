október 19., vasárnap

Röplabda

1 órája

A hírös városban győzelemmel kezdené a bajnokságot a Dág KSE

Megkezdi a 2025-26-os szezont az élvonalbeli dági férficsapat. A Dág KSE Kecskeméten lép pályára az első fordulóban.

Petrik József

Az előző szezonban a hétfői házigazdák előkelőbb helyen végeztek a tabellán, mint a Dág KSE. Ám ennek nincs túl nagy jelentősége, és úgy tűnik Tamasi Ákos vezetőedző szavaiból, hogy az idegenbeli környezet sem „rettenti meg”, mert nagyon szívesen megszorongatná csapatával a riválist. Ezzel mintegy jó rajtot véve az idei pontvadászatban.

Dág KSE: a Kecskemét lesz az ellenfél az élvobnalbeli férfi röplabda-bajnokság 1. fordulójában, idegenben
A Dág KSE (pirosban) Kecskeméten kezdi a bajnokságot
Forrás: Dág KSE/Facebook

 

A Dág KSE meglepné a házigazdát


– A felkészülésünk sikeresnek mondható. Több edzőmérkőzést is tudtunk játszani, amelyekből kiderült számomra, hogy jó úton jár a társaság. Már mindenki nagyon várja a bajnoki rajtot, rendkívül motivált és ambiciózus a csapat. Úgy gondolom, nagyjából azonos erőt képvisel a két garda, így egy küzdős, harcos meccsre számítok. Nem lesz egyszerű dolgunk, de a győzelemért utazunk a hírös városba – nyilatkozta lapunknak Tamasi Ákos, akitől azt is megtudtuk, hogy a vendégek játékoskerete komplett. 

Röplabda, NB I. Extraliga, férfi, 1. forduló

Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, hétfő, 20 óra.

 

 

