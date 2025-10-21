Vereséggel kezdtek a dágiak a bajnokságban

Hétfőn este 11 óra felé járt, amikor befejeződött a Dág KSE vendégjátéka, amely néhány perc híján nettó két órán keresztül tartott. Egy, a játékban és a csapatok teljesítményében is hullámzó összecsapást láthatott a publikum a bajnoki nyitányon.

A Dág KSE (pirosban) vereséggel kezdte a bajnokságot

Forrás: Facebook/Dág KSE

A Dág KSE nagy küzdelemre késztette a házigazdákat

A dágiak a második felvonásban, valamint a negyedik szett derekán már helyenként bemutatták, mit is gyakoroltak a felkészülés során. Nagy küzdelemre késztették a házigazdákat, ám a bravúr végül elmaradt…

Tamasi Ákos: – Nem sikerült megszerezni a három pontot, de az egynek is örülni kell. Sok munka vár még ránk, hiszen a véghajrában elfáradtunk. Csapatunk azonban fokozatosan kezd összekovácsolódni, egyértelműen jó úton járunk.