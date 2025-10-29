Nem tétlenkednek a Dág KSE röplabdázói – így készülnek a Magyar Kupa nyolcaddöntőjére + videó

A Swissten Dág KSE ismét pályára lép a Férfi Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, amelyet október 29-én, 20 órától rendeznek a Dr. Koltai Jenő Sportközpont multifunkcionális csarnokában, Budapesten.

A Dág KSE nagy skalpot szerzett a hétvégén

Forrás: Facebook/Dág KSE

Videóban üzent a szurkolóknak a Dág KSE vezetőedzője

A dági röplabdacsapat legutóbb szűkös kerete miatt vereséget szenvedett a Magyar Kupában, de Tamasi Ákos tanítványai bizakodóan várják a visszavágót a TFSE ellen. A dágiak edzője az egyesület Facebook-oldalán videóban elmondta, hogy bízik a csapata győzelmében a következő kupameccsen.

Kétszettes hátrányból fordított a Dág KSE

A Dág KSE legutóbb bravúros győzelmet aratott a tavalyi bronzérmes MAFC otthonában, miután kétszettes hátrányból fordítva szerezte meg első extraligás sikerét új edzője irányításával. A dági röplabdások fegyelmezett játékkal és kitartó küzdelemmel múlták felül riválisukat, a fővárosban is hazai hangulatot teremtő szurkolóik támogatásával.