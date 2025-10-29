október 29., szerda

Röplabda

1 órája

Nem tétlenkednek a Dág KSE röplabdázói – így készülnek a Magyar Kupa nyolcaddöntőjére + videó

Címkék#Dág KSE#magyar kupa#Dág Röplabda Extraliga#Tamasi Ákos#röplabda#bajnokság

Visszavágnának a dági röplabdások a kupameccsen. A Dág KSE férfi röplabdacsapata a Magyar Kupában október 29-én este a TFSE otthonába látogat, ahol Tamasi Ákos tanítványai egyértelműen a győzelemre hajtanak. A vezetőedző videóban is üzent a szurkolóknak.

Szabó Bence

A Swissten Dág KSE ismét pályára lép a Férfi Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, amelyet október 29-én, 20 órától rendeznek a Dr. Koltai Jenő Sportközpont multifunkcionális csarnokában, Budapesten.

A Dág KSE bravúrgyőzelmet aratott
A Dág KSE nagy skalpot szerzett a hétvégén
Forrás:  Facebook/Dág KSE

Videóban üzent a szurkolóknak a Dág KSE vezetőedzője

A dági röplabdacsapat legutóbb szűkös kerete miatt vereséget szenvedett a Magyar Kupában, de Tamasi Ákos tanítványai bizakodóan várják a visszavágót a TFSE ellen. A dágiak edzője az egyesület Facebook-oldalán videóban elmondta, hogy bízik a csapata győzelmében a következő kupameccsen.

Kétszettes hátrányból fordított a Dág KSE

A Dág KSE legutóbb bravúros győzelmet aratott a tavalyi bronzérmes MAFC otthonában, miután kétszettes hátrányból fordítva szerezte meg első extraligás sikerét új edzője irányításával. A dági röplabdások fegyelmezett játékkal és kitartó küzdelemmel múlták felül riválisukat, a fővárosban is hazai hangulatot teremtő szurkolóik támogatásával.

Nehéz volt a szezonkezdés

A dági fiúk vereséggel kezdték a férfi röplabda NB I-es bajnokságot, miután szoros, ötjátszmás mérkőzésen maradtak alul a Kecskemét otthonában. A dági röplabdások nagy küzdelemre késztették a házigazdákat, de a végjátékban elfáradtak, így végül csak egy pontot sikerült elhozniuk. Tamasi Ákos szerint a csapat jó úton jár, és fokozatosan kezd összeérni a szezon elején.

Mi változott a szezon előtt a Dág KSE-nél?

A dágiaknál az idény előtt jelentős változások történtek. Az egyesület új néven, Swissten Dág KSE-ként, új edzővel és fiatalított kerettel vágott neki a szezonnak. A csapat a 2025/2026-os idényre a felsőházi rájátszást tűzte ki célul. 

