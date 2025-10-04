Csollány Szilveszter Sydney-ben: 25 éves az aranyat érő csoda, amin az egész világ ámult-bámult

Csollány Szilveszter a 2000-es sydney-i olimpián gyűrűn a legmagasabb pontszámmal jutott a döntőbe, a többi szer selejtezőitől pedig visszalépett. A döntőben nyújtott teljesítményével megnyerte a szám aranyérmét, majd a záróünnepségén ő vihette a magyar zászlót.

Csollány Szilveszter gyakorlatán ámult a világ 25 éve

Fotó: Földi Imre / Forrás: 24 Óra

Gyűrűn Csollány Szilveszter lett az első magyar olimpiai bajnok

Az olimpiai nyolcas döntőben ő mutatta be nyolcadiknak a gyakorlatát, vagyis végignézhette a többieket, tisztában lehetett pontszámukkal is. Riválisai közül a másodiknak tornázó görög Tambakosz 9,762-t kapott, vagyis javított a selejtezőhöz képest. A bolár Jovcsev neve mellé 9,737 került, a magyar tornász által bemutatott 9,85-ös gyakorlat aranyérmet jelentett. Magyarországnak ezen a szeren még nem volt olimpiai bajnoka, Csollány Szilveszter lett az első.

2022 januárjában azonban tragikus hír érkezett: Csollány Szilveszter szervezete feladta a harcot a koronavírus ellen. Csollány Szilveszter búcsúztatása 2022. február 9-án volt a Farkasréti temetőben, utána pedig szűk családi körben helyezték végső nyugalomra szülővárosában, Sopronban, a Sopronbánfalvi Hősi Temetőben.

Szilas, ahogy az egész országban becézték, 2020-ban a TV2 sportreality-jében, az Exatlonban együtt versenyzett az oroszlányi Arnold Classic győztessel, az oroszlányi Kocsis Alexandrával is.