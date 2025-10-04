október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezetes arany

1 órája

Csollány Szilveszter Sydney-ben: 25 éves az aranyat érő csoda, amin az egész világ ámult-bámult

Címkék#gyűrűgyakorlat#arany#Csollány Szilveszter#olimpia

Nemrégiben múlott huszonöt esztendeje, hogy egy gyűrűgyakorlaton ámult ország-világ a sydney-i olimpián. Bemutatója, Csollány Szilveszter azonban sajnos már évek óta nincs közöttünk.

Várvizi Tamás

Csollány Szilveszter a 2000-es sydney-i olimpián gyűrűn a legmagasabb pontszámmal jutott a döntőbe, a többi szer selejtezőitől pedig visszalépett. A döntőben nyújtott teljesítményével megnyerte a szám aranyérmét, majd a záróünnepségén ő vihette a magyar zászlót. 

csollány szilveszter aranya 25 éves
Csollány Szilveszter gyakorlatán ámult a világ 25 éve
Fotó: Földi Imre / Forrás: 24  Óra

Gyűrűn Csollány Szilveszter lett az első magyar olimpiai bajnok

Az olimpiai nyolcas döntőben ő mutatta be nyolcadiknak a gyakorlatát, vagyis végignézhette a többieket, tisztában lehetett pontszámukkal is. Riválisai közül a másodiknak tornázó görög Tambakosz 9,762-t kapott, vagyis javított a selejtezőhöz képest. A bolár Jovcsev neve mellé 9,737 került, a magyar tornász által bemutatott 9,85-ös gyakorlat aranyérmet jelentett. Magyarországnak ezen a szeren még nem volt olimpiai bajnoka, Csollány Szilveszter lett az első.

2022 januárjában azonban tragikus hír érkezett: Csollány Szilveszter szervezete feladta a harcot a koronavírus ellen. Csollány Szilveszter búcsúztatása 2022. február 9-án volt a Farkasréti temetőben, utána pedig szűk családi körben helyezték végső nyugalomra szülővárosában, Sopronban, a Sopronbánfalvi Hősi Temetőben. 

Szilas, ahogy az egész országban becézték, 2020-ban a TV2 sportreality-jében, az Exatlonban együtt versenyzett az oroszlányi Arnold Classic győztessel, az oroszlányi Kocsis Alexandrával is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu