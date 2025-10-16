2 órája
Isten éltessen, Csernoviczki Éva! 39 éves lett a történelmet író tatabányai cselgáncsozó
Köszöntjük a tatabányai cselgáncsozó olimpikonunkat. A tatabányai születésű Csernoviczki Éva ma ünnepli születésnapját.
A Tatabányai születésű versenyző az első női cselgáncsozó, aki olimpián érmet szerzett. 2022 szeptemberében végleg visszavonult az aktív élsporttól. Csernoviczki Éva jelenleg az Ippon Judo Tatabánya SE edzőjeként tevékenykedik.
Csernoviczki Éva 1986. október 16-án született Tatabányán. Csernoviczki karrierjében nagy szerepet játszott édesapja, Csernoviczki Csaba aki cselgáncs edzőként tevékenykedik. 2003-ban Csernoviczki Éva már a felnőtt világbajnokságon indult Osakaban. Nagy áttörést jelentett a párizsi vb-n elért bronzérmes helyezése. A válogatott cselgáncsozó a remek vb szereplés után, a 2012-es londoni olimpián is bronzérmet szerzett. Ezzel az eredménnyel az első női olimpiai érmet szerző cselgáncsozó lett Magyarországon.
A tatabányai Ippon Judo SE versenyzőjeként szerepelt, majd aktív pályafutásának befejezése után edzőként tevékenykedik a klubnál. Edzőként legutóbb a Szlovéniában megrendezett Komenda Open-en vett részt, a tatabányai növendékekkel. Az Ippon Judo SE versenyzői két éremmel és két pontszerző hellyel végeztek versenyen. 2023-ban megszületett Csernoviczki Éva első gyermeke, Manojlović-Csernoviczki Maxim. Szülővárosában már egy csarnok is az ő nevét viseli. A Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának tagja jelenleg is. Több érem és díj is fűződik a tatabányai cselgáncsozó nevéhez.
Sikerei:
- 2012 londoni olimpia 3. helyezett
- 2011 párizsi világbajnokság 3. helyezett
- 2x Európa-bajnok
- 5x Európa-bajnoki ezüstérmes
- 3x Európa-bajnoki bronzérmes
A tatabányai olimpikon több elismerésben is részesült:
- Junior Prima Díj (2010)
- Az év magyar cselgáncsozója (2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018)
- Magyar Arany Érdemkereszt (2012)
- Tatabánya Sportjáért Díj (2022)
A születésnap alkalmából felidézzük az olimpiai bronzmeccset
Csernoviczki kedvenc variációját osztotta meg Instagram-posztjában
Csernoviczki Éva értékelte a magyar csapat sikerét
A budapesti dzsúdó-világbajnokságon szakértőként tevékenykedett Csernoviczki Éva. Csernoviczki szerint rutinra van még szüksége a fiatal csapatnak. Nagy öröm volt viszont, hogy két súlycsoportot kivéve minden kategóriában indulhatott versenyzőnk.
Csarnokot neveztek el Csernoviczki Éváról
A tatabányai olimpikon hatalmas megtiszteltetésnek tartotta, hogy a helyi sportlétesítmény az ő nevét viseli. Az eseményen részt vett Gál Csaba önkormányzati képviselő- és frakcióvezető, valamint Nagy András a Magyar Judo Szövetség képviselője is szót kért.