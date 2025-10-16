október 16., csütörtök

Cselgáncs

1 órája

Isten éltessen, Csernoviczki Éva! 39 éves lett a történelmet író tatabányai cselgáncsozó

Köszöntjük a tatabányai cselgáncsozó olimpikonunkat. A tatabányai születésű Csernoviczki Éva ma ünnepli születésnapját.

Bátorfi Tamás

A Tatabányai születésű versenyző az első női cselgáncsozó, aki olimpián érmet szerzett. 2022 szeptemberében végleg visszavonult az aktív élsporttól. Csernoviczki Éva jelenleg az Ippon Judo Tatabánya SE edzőjeként tevékenykedik.

Tatabánya nagy büszkesége, Csernoviczki Éva
Csernoviczki Éva a róla elnevezett csarnok névátadó ünnepségén
Fotó: Zetovics Márió / Forrás:  24 Óra

Csernoviczki Éva 1986. október 16-án született Tatabányán. Csernoviczki karrierjében nagy szerepet játszott édesapja, Csernoviczki Csaba aki cselgáncs edzőként tevékenykedik. 2003-ban Csernoviczki Éva már a felnőtt világbajnokságon indult Osakaban. Nagy áttörést jelentett a párizsi vb-n elért bronzérmes helyezése. A válogatott cselgáncsozó a remek vb szereplés után, a 2012-es londoni olimpián is bronzérmet szerzett. Ezzel az eredménnyel az első női olimpiai érmet szerző cselgáncsozó lett Magyarországon. 

A tatabányai Ippon Judo SE versenyzőjeként szerepelt, majd aktív pályafutásának befejezése után edzőként tevékenykedik a klubnál. Edzőként legutóbb a Szlovéniában megrendezett Komenda Open-en vett részt, a tatabányai növendékekkel. Az Ippon Judo SE versenyzői két éremmel és két pontszerző hellyel végeztek versenyen. 2023-ban megszületett Csernoviczki Éva első gyermeke, Manojlović-Csernoviczki Maxim. Szülővárosában már egy csarnok is az ő nevét viseli. A Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának tagja jelenleg is. Több érem és díj is fűződik a tatabányai cselgáncsozó nevéhez.

Sikerei:

  • 2012 londoni olimpia 3. helyezett
  • 2011 párizsi világbajnokság 3. helyezett
  • 2x Európa-bajnok
  • 5x Európa-bajnoki ezüstérmes
  • 3x Európa-bajnoki bronzérmes

A tatabányai olimpikon több elismerésben is részesült:

  • Junior Prima Díj (2010)
  • Az év magyar cselgáncsozója (2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018)
  • Magyar Arany Érdemkereszt (2012)
  • Tatabánya Sportjáért Díj (2022)

A születésnap alkalmából felidézzük az olimpiai bronzmeccset

Csernoviczki kedvenc variációját osztotta meg Instagram-posztjában

Csernoviczki Éva értékelte a magyar csapat sikerét

A budapesti dzsúdó-világbajnokságon szakértőként tevékenykedett Csernoviczki Éva. Csernoviczki szerint rutinra van még szüksége a fiatal csapatnak. Nagy öröm volt viszont, hogy két súlycsoportot kivéve minden kategóriában indulhatott versenyzőnk.

Csarnokot neveztek el Csernoviczki Éváról

A tatabányai olimpikon hatalmas megtiszteltetésnek tartotta, hogy a helyi sportlétesítmény az ő nevét viseli. Az eseményen részt vett Gál Csaba önkormányzati képviselő- és frakcióvezető, valamint Nagy András a Magyar Judo Szövetség képviselője is szót kért.

 

