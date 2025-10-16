Isten éltessen, Csernoviczki Éva! 39 éves lett a történelmet író tatabányai cselgáncsozó

A Tatabányai születésű versenyző az első női cselgáncsozó, aki olimpián érmet szerzett. 2022 szeptemberében végleg visszavonult az aktív élsporttól. Csernoviczki Éva jelenleg az Ippon Judo Tatabánya SE edzőjeként tevékenykedik.

Csernoviczki Éva a róla elnevezett csarnok névátadó ünnepségén

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Csernoviczki Éva 1986. október 16-án született Tatabányán. Csernoviczki karrierjében nagy szerepet játszott édesapja, Csernoviczki Csaba aki cselgáncs edzőként tevékenykedik. 2003-ban Csernoviczki Éva már a felnőtt világbajnokságon indult Osakaban. Nagy áttörést jelentett a párizsi vb-n elért bronzérmes helyezése. A válogatott cselgáncsozó a remek vb szereplés után, a 2012-es londoni olimpián is bronzérmet szerzett. Ezzel az eredménnyel az első női olimpiai érmet szerző cselgáncsozó lett Magyarországon.

A tatabányai Ippon Judo SE versenyzőjeként szerepelt, majd aktív pályafutásának befejezése után edzőként tevékenykedik a klubnál. Edzőként legutóbb a Szlovéniában megrendezett Komenda Open-en vett részt, a tatabányai növendékekkel. Az Ippon Judo SE versenyzői két éremmel és két pontszerző hellyel végeztek versenyen. 2023-ban megszületett Csernoviczki Éva első gyermeke, Manojlović-Csernoviczki Maxim. Szülővárosában már egy csarnok is az ő nevét viseli. A Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának tagja jelenleg is. Több érem és díj is fűződik a tatabányai cselgáncsozó nevéhez.

Sikerei:

2012 londoni olimpia 3. helyezett

2011 párizsi világbajnokság 3. helyezett

2x Európa-bajnok

5x Európa-bajnoki ezüstérmes

3x Európa-bajnoki bronzérmes

A tatabányai olimpikon több elismerésben is részesült:

Junior Prima Díj (2010)

Az év magyar cselgáncsozója (2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018)

Magyar Arany Érdemkereszt (2012)

Tatabánya Sportjáért Díj (2022)

A születésnap alkalmából felidézzük az olimpiai bronzmeccset

Csernoviczki kedvenc variációját osztotta meg Instagram-posztjában

Csernoviczki Éva értékelte a magyar csapat sikerét

A budapesti dzsúdó-világbajnokságon szakértőként tevékenykedett Csernoviczki Éva. Csernoviczki szerint rutinra van még szüksége a fiatal csapatnak. Nagy öröm volt viszont, hogy két súlycsoportot kivéve minden kategóriában indulhatott versenyzőnk.