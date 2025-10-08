"Ennyivel tartoztam a családomnak, tanítványaimnak" - vallotta a birkózó veterán vb-bronzos sportember +fotók

– Már a nap eleje sem volt könnyű, küzdöttem a súlyommal, hogy be tudjak mérlegelni – részletezte a keddi nap történéseit Turák Pál. Mint mondta, a célja az volt, hogy legalább a dobogós helyezés meglegyen a birkózó veterán-vb-n. A nap azonban nem indult jól a Multifunkciós Csarnokban, az első mérkőzésén 2-1-es vereséget szenvedett a kazah Ukszumbajevtől.

Turák Pál "hazai pályán" szerzett bronzérmet a birkózó veterán-vb-n

Nagyon várta a birkózó veterán-vb bronzmeccsét

– Azt éreztem, fizikálisan még nem voltam teljesen rendben, ugyanakkor nem sok kellett volna a sikerhez – fogalmazott Turák Pál.

A TSC versenyzője elmondása szerint nagyon várta a bronzmérkőzést, napközben mentálisan is készült rá. Mint hangsúlyozta, ez már csak azért is volt így, mert tisztában volt vele, hogy a bronzmeccset megtekinti a családja, a barátai és a tanítványai is.

– Úgy éreztem, már csak értük is meg kell szereznem a bronzérmet, nagyon örülök, hogy összejött – magyarázta.

Összetartó közösség Turák Pál kitért rá: a mezőnyben – pláne az idősebb korosztályokban – gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit, sokan baráti, jó ismerősi kapcsolatban is vannak egymással. – A szőnyegen ellenfelek vagyunk, de előtte és utána remekül kijövünk egymással –ecsetelte.

Turák Pál egyébként vissza is nézte a mérkőzését, és mint fogalmazott, annak ellenére, hogy nyert, elkövetett néhány kisebb hibát.