52 perce
"Ennyivel tartoztam a családomnak, tanítványaimnak" - vallotta a birkózó veterán vb-bronzos sportember +fotók
Mint arról beszámoltunk, kedd este remek tatabányai sportsiker született. Turák Pál, a Tatabányai Sport Club versenyzője bronzérmet szerzett az E130-as kategóriában a tatabányai Multifunkciós Csarnokban a birkózó veterán-vb-n. A birkózót kérdeztük a siker másnapján.
– Már a nap eleje sem volt könnyű, küzdöttem a súlyommal, hogy be tudjak mérlegelni – részletezte a keddi nap történéseit Turák Pál. Mint mondta, a célja az volt, hogy legalább a dobogós helyezés meglegyen a birkózó veterán-vb-n. A nap azonban nem indult jól a Multifunkciós Csarnokban, az első mérkőzésén 2-1-es vereséget szenvedett a kazah Ukszumbajevtől.
Nagyon várta a birkózó veterán-vb bronzmeccsét
– Azt éreztem, fizikálisan még nem voltam teljesen rendben, ugyanakkor nem sok kellett volna a sikerhez – fogalmazott Turák Pál.
A TSC versenyzője elmondása szerint nagyon várta a bronzmérkőzést, napközben mentálisan is készült rá. Mint hangsúlyozta, ez már csak azért is volt így, mert tisztában volt vele, hogy a bronzmeccset megtekinti a családja, a barátai és a tanítványai is.
– Úgy éreztem, már csak értük is meg kell szereznem a bronzérmet, nagyon örülök, hogy összejött – magyarázta.
Összetartó közösség
Turák Pál kitért rá: a mezőnyben – pláne az idősebb korosztályokban – gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit, sokan baráti, jó ismerősi kapcsolatban is vannak egymással.
– A szőnyegen ellenfelek vagyunk, de előtte és utána remekül kijövünk egymással –ecsetelte.
Turák Pál egyébként vissza is nézte a mérkőzését, és mint fogalmazott, annak ellenére, hogy nyert, elkövetett néhány kisebb hibát.
GALÉRIA: Fotókon a Tatabányai veterán birkózó-világbajnokság első napja (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A jövőről a sportember elmondta: a következő veterán-vb Jordániában lesz és mivel a veteránok önköltséges alapon versenyeznek, nem két fillér eljutni oda. Hozzátette: ha talál szponzort, elképzelhető, hogy nekirugaszkodik a jordániai versenynek, de akkor sem lesz elkeseredve, ha a tatabányai az utolsó viadala.
Kemma.hu videó
- Videón a bejelentés: szűrővizsgálatokkal gyűjtöttek a tatabányai kórháznak
- „Nem tudjuk, mi lesz a gyerekeink sportjával” – Szülők aggódnak a tatabányai jégpálya miatt + videó
- Az Öreg-tó vizéből kap lendületet holnap az Által-ér Vízitúra +Videó
- Őszi fordulat: szeles, hűvös és csapadékos napok jönnek Komárom-Esztergom megyében +videó
- Videón a zsilipnyitás, elkezdik leereszteni az Öreg-tó vízét +fotók