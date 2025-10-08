október 8., szerda

Koppány névnap

18°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu videó

1 órája

"Ennyivel tartoztam a családomnak, tanítványaimnak" - vallotta a birkózó veterán vb-bronzos sportember +fotók

Címkék#Kemma videó#Turák Pál#tatabánya#birkózás#Tatabányai Sport Club

Mint arról beszámoltunk, kedd este remek tatabányai sportsiker született. Turák Pál, a Tatabányai Sport Club versenyzője bronzérmet szerzett az E130-as kategóriában a tatabányai Multifunkciós Csarnokban a birkózó veterán-vb-n. A birkózót kérdeztük a siker másnapján.

Várvizi Tamás

– Már a nap eleje sem volt könnyű, küzdöttem a súlyommal, hogy be tudjak mérlegelni – részletezte a keddi nap történéseit Turák Pál. Mint mondta, a célja az volt, hogy legalább a dobogós helyezés meglegyen a birkózó veterán-vb-n. A nap azonban nem indult jól a Multifunkciós Csarnokban, az első mérkőzésén 2-1-es vereséget szenvedett a kazah Ukszumbajevtől.

Tatabányai bronz a birkózó veterán-vb-n
Turák Pál "hazai pályán" szerzett bronzérmet a birkózó veterán-vb-n
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Nagyon várta a birkózó veterán-vb bronzmeccsét

– Azt éreztem, fizikálisan még nem voltam teljesen rendben, ugyanakkor nem sok kellett volna a sikerhez – fogalmazott Turák Pál. 

A TSC versenyzője elmondása szerint nagyon várta a bronzmérkőzést, napközben mentálisan is készült rá. Mint hangsúlyozta, ez már csak azért is volt így, mert tisztában volt vele, hogy a bronzmeccset megtekinti a családja, a barátai és a tanítványai is.

– Úgy éreztem, már csak értük is meg kell szereznem a bronzérmet, nagyon örülök, hogy összejött – magyarázta. 

Összetartó közösség

Turák Pál kitért rá: a mezőnyben – pláne az idősebb korosztályokban – gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit, sokan baráti, jó ismerősi kapcsolatban is vannak egymással. 

– A szőnyegen ellenfelek vagyunk, de előtte és utána remekül kijövünk egymással –ecsetelte.

Turák Pál egyébként vissza is nézte a mérkőzését, és mint fogalmazott, annak ellenére, hogy nyert, elkövetett néhány kisebb hibát.

GALÉRIA: Fotókon a Tatabányai veterán birkózó-világbajnokság első napja (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A jövőről a sportember elmondta: a következő veterán-vb Jordániában lesz és mivel a veteránok önköltséges alapon versenyeznek, nem két fillér eljutni oda. Hozzátette: ha talál szponzort, elképzelhető, hogy nekirugaszkodik a jordániai versenynek, de akkor sem lesz elkeseredve, ha a tatabányai az utolsó viadala.

 

Kemma.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu