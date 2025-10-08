1 órája
Videón a birkózó veterán-vb tatabányai bronzérmese
A Tatabányai Multifunkciós Csarnokban már a nyitónapon hazai érem született. A Tatabányai Sport Club eredményesen kezdte a birkózó veterán-vb-t.
Kezdetét vette október 7-én a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban a birkózó veterán-vb. A korosztályos világbajnokság évente kerül megrendezésre a nemzetközi szövetség (UWW) által, a 35 és annál idősebb versenyzők körében. A nyitónapon a Tatabányai Sport Club versenyzője, Turák Pál bronzérmet szerzett, az E130 kilogrammos versenyzők között.
A keddi nap történéseiről másnap kérdeztük személyesen Turák Pált, aki elmondta, a célja az volt, hogy legalább a dobogós helyezés meglegyen a birkózó veterán-vb-n. Nagyon várta a bronzmérkőzést, napközben mentálisan is készült rá. Mint hangsúlyozta, ez már csak azért is volt így, mert tisztában volt vele, hogy a bronzmeccset megtekinti a családja, a barátai és a tanítványai is. További részletek az interjúból itt olvasható:
"Ennyivel tartoztam a családomnak, tanítványaimnak" - vallotta a birkózó veterán vb-bronzos sportember +fotók
Videó a birkózó veterán-vb bronzmeccséről
A tatabányai Turák Pál bronzérmet szerzett a veterán-vb nyitónapján
A veterán-világbajnokság első napján a Tatabányai Sport Club versenyzője a harmadik helyet szerezte meg. A Tatabányai Multifunkciós Csarnokban megrendezésre kerülő veterán birkózó világbajnokság eredményesen indult a tatabányaiak számára.
Kemma.hu videó
