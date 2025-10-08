Videón a birkózó veterán-vb tatabányai bronzérmese

Kezdetét vette október 7-én a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban a birkózó veterán-vb. A korosztályos világbajnokság évente kerül megrendezésre a nemzetközi szövetség (UWW) által, a 35 és annál idősebb versenyzők körében. A nyitónapon a Tatabányai Sport Club versenyzője, Turák Pál bronzérmet szerzett, az E130 kilogrammos versenyzők között.

Turák Pál bronzérmes a birkózó veterán-vb első napján

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

A keddi nap történéseiről másnap kérdeztük személyesen Turák Pált, aki elmondta, a célja az volt, hogy legalább a dobogós helyezés meglegyen a birkózó veterán-vb-n. Nagyon várta a bronzmérkőzést, napközben mentálisan is készült rá. Mint hangsúlyozta, ez már csak azért is volt így, mert tisztában volt vele, hogy a bronzmeccset megtekinti a családja, a barátai és a tanítványai is. További részletek az interjúból itt olvasható: