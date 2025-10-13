Két arany született zárásként Tatabányán

Az A-kategóriásoknál kötöttfogásban a 100 kilogrammos súlycsoportban Dajka Zsolt, a 130 kilogrammosoknál pedig Nunajev Juszup szerzett aranyérmet a birkózó veterán-vb-n. Dajka Zsolt – aki egyben a válogatott szakvezetője is – francia, lett és orosz riválist verve jutott be a döntőbe, ahol egy másik orosszal, Dmitrij Dogucsajevvel találkozott. és aratott magabiztos, 7-0-s győzelmet. Nunajev Juszup török, német és amerikai ellenfelet felülmúlva birkózhatott a fináléban, ahol az iráni Majszam Laskarival találkozott és nyert 4-1-re.

Az egyik érem a tizenhétből a birkózó veterán-vb-n: Ortó Krisztián ezüstérmet szerzett

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Magyar éremeső a birkózó veterán-vb-n

A magyar válogatott egyébként nyolc arany-, négy ezüst- és öt bronzéremmel zárta a tatabányai világbajnokságot. Ami a Tatabányai Sport Club birkózóit illeti, Turák Pál az E130-as kategóriában szerzett ezüstérmet, mindjárt a keddi nyitónapon. Szerdán pedig Ortó Krisztián nyert ezüstérmet a C130 kilogrammosok mezőnyében.