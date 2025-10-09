Magyar ezüstérem és ötödik hely Tatabányán

Tatabányai Sport Clubos versenyzőért (egyedül a mai napon) ugyan nem szoríthattunk csütörtökön, magyar indulókban azonban így sem volt hiány a birkózó veterán-vb-n.

Sárvári Manesh Amir (balra) ötödikként zárt a birkózó veterán-vb-n

Forrás: Magyar Birkózók Szövetsége

Újabb magyar érem a birkózó veterán-vb-n

Szakolczi Zoltán révén újabb éremmel gyarapodott a honi gyűjtemény. A magyar versenyző az A70 kilogrammos súlycsoportban tussal nyert 2-0-ra a selejtezők során az orosz Abdullajev ellen. A negyeddöntőben a szintén orosz Sarlujev várt rá, és Szakolczi nagy csatában, 9-7-re győzött. Az elődöntőben aztán nem adott esélyt a német Breitschuhnak, 6-1-re bizonyult jobbnak, így fináléba jutott. A döntőben a kazah Bakejev ellen lépett szőnyegre, aki magabiztosan, 10-0-ra nyert Szakolczi ellen, a magyar birkózó így ezüstérmesként zárt.

Sárvári Manesh Amir az A88-asoknál a selejtezőben kezdett és 11-0-ra kikapott az orosz Zasszejevtől, de a vigaszágon folytathatta. Az ukrán Kaminszkijt simán, 8-0-ra legyőzte, így a bronzéremért mérkőzhetett az amerikai Lowy ellen. A helyosztón egyértelműen a rivális dominált, 8-0-nál tussal ért véget a javára a mérkőzés, Sárvári így ötödikként végzett.

A többi magyar versenyző közül Fekete László (A78) a nyolcaddöntőben búcsúzott ukrán ellenfelével szemben, míg Csapi Antalnak (A70), Molnár Zsoltnak (A100) és Endrész Zsoltnak (A100) a negyeddöntő jelentette a végállomást moldáv, orosz és kirgiz riválisok ellen.