Ismét nagy sikereket értek el a Bányász Gym versenyzői + videó

A tatabányai Bányász Gym versenyzői az elmúlt hetekben kitűnő eredményeket értek el a hazai versenyeken. Az I. Tatabánya Fight Night-gálán a klub négy harcosa (Tóth Dzsesszika, Balássy Bálint, Nyári László, Polócz Patrik) lépett ringbe és mindannyian győztesen hagyták el azt profi K1-mérkőzésüket követően.

A Bányász Gym küldöttsége kitűnően teljesített a Baján rendezett K1 Magyar Kupán

Forrás: Bányász Gym

A Bányász Gym összes versenyzője dobogóra állhatott a Magyar Kupán



A napokban Baján rendezték a WFC K1 Magyar Kupát. A Bányász Gym nyolc versenyzővel vett részt a viadalon, amelyen mindannyian dobogóra állhattak, öt arany-, két ezüst- és egy bronzérmet nyerve. Némedi János, Nyári László, Polócz Patrik, Sebők Berke és Tóth Brendon az első helyen végzett, a további dobogós helyezéseket Andréka Bálint, Töreki Patrik és Vajdai Tamás „szállították”. Bányász Adrián vezetőedző tanítványai 13 mérkőzést vívtak a Magyar Kupán, ebből 10-et megnyertek.

A klub következő versenye október 25-én az IFMA Magyar Bajnokság lesz Budapesten, majd Tóth Dzsesszika, Polócz Patrik és Nyári László november 17–25. között Athénban vesz részt az IFMA Muaythai Európa-bajnokságon.



