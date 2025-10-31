Tatabányai trió az Ausztria–Magyarország kézilabda mérkőzésen: Kontra Zsolt is megszólalt

Három tatabányai játékossal a keretében készül a magyar férfi kézilabda-válogatott. Felkészülési mérkőzésen lépnek pályára az Osztrák Kézilabda Szövetség 100. évfordulója alkalmából. Az Ausztria-Magyarország kézilabda mérkőzés november 1-jén 18 órakor kezdődik Bécsben.

Az Ausztria-Magyarország kézilabda mérkőzés keretében, a MOL Tatabánya szélsője Krakovszki Bence is

Forrás: Tatabánya Kézilabda Club/Facebook

Ausztria-Magyarország kézilabda mérkőzés

15 év után találkozik újra a két válogatott Ausztriában. Legutóbb a vb-középdöntőben mérhette össze erejét az osztrák és magyar férfi kézilabda-válogatott. Akkor a magyar válogatott 29-26-ra győzni tudott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapatának három tatabányai játékos is tagja az elkövetkezendő mérkőzésen: Andó Arián, Pedro Rodríguez és Krakovszki Bence. A tatabányai kézilabda csapat a legtöbb játékost adja a válogatottnak a hazai csapatok közül.

A mérkőzés előtt Kontra Zsoltot kérdeztük, a MOL Tatabánya technikai vezetőjét:

Régen találkozott a magyar kézilabda válogatott. Az Osztrák Kézilabda Szövetség 100. évfordulóját ünnepli. Úgy gondolom, hogy bele tudunk rontani egy jó játékkal ebbe az ünneplésbe. Mindenképp magabiztos és jó játékot várok a válogatottól. Az osztrákok ugyan jó erőt képviselnek, de most felkészülési mérkőzésen én mindenképpen egy magabiztos győzelmet várok.

A volt világválogatott a tatabányai játékosokra is kitért:

Reméljük, hogy minél több srác játszik a tatabányai klubból. Pedrónak úgy tudom, kisebb sérülése van, tehát ő nem biztos, hogy vállalja a játékot. Ússzuk meg sérülésmentesen, ez minden játékosra vonatkozik.

A Magyar Kézilabda Szövetség adatai alapján az Ausztria elleni mérlegünk:

50 mérkőzésen

36 győzelem

2 döntetlen

12 vereség

A férfiválogatott felkészülési programja:

2025. november 1. 18:00, Bécs: Ausztria-Magyarország (M4 Sport)

2026. január 9., Győr: Magyarország-Románia