Labdarúgás

2 órája

Amikor a forradalom elsodorta az Aranycsapatot

Az 1956-os forradalom és szabadságharc elfojtása után rengeteg szankció született megtorlásként. Ezek alól sem a sportolók, sem az Aranycsapat tagjai nem maradtak ki.

Bátorfi Tamás

Grosics Gyula 1956 és 1962 között volt a Tatabányai BSC csapat játékosa. Az Aranycsapat kapuját is a Fekete Párduc védte, a forradalom után azonban az Aranycsapat soha többé nem állt fel a legendás összeállításban.

Grosics Gyula az Aranycsapat és a Tatabányai BSC kapusa is volt
Grosics Gyula a Tatabánya és az Aranycsapat kapusa
Forrás: archiv.olimpia.hu

Az előzmények és az Aranycsapat

Az 1956-os forradalom nagyban megváltoztatta az egész magyar sportvilágot. A magyarok sorra hozták a jobbnál jobb eredményeket, nem csak labdarúgásban, hanem sportágtól függetlenül. Világviszonylatban mindenki ismerte a magyar sportolókat. A forradalom miatt már a hazai NB I.-es labdarúgó mérkőzések is elmaradtak, minden hazai csapat külföldi "turnékat" vállalt. Ami az Aranycsapatot illeti, a világbajnokság utáni 1955-ös esztendőt veretlenül zárta. 1956-ban azonban nem sikerült a nagyszerű formát átmenteni a következő évre. Az első öt mérkőzésen nulla győzelemmel állt Sebes Gusztáv csapata. Júliusban a Portugália elleni döntetlen után menesztették is Sebes Gusztávot és helyére Bukovi Mártont nevezték ki. Az Aranycsapat 1956. október 14-én játszotta utolsó mérkőzését a legendás felállásban.

"Csak egy kupameccs" 

Az Aranycsapat kapusa, Grosics Gyula a Tatabánya játékosa volt, amikor megkeresték a Budapest Honvéd csapatától, ugyanis a Honvéd is túrára indult. Grosics Gyula Bécs érintésével Madridba utazott és utána az európai túra keretében játszott meccseket a kispesti klubbal. Az eredeti úti cél Bilbao volt, ahol Bajnokcsapatok Európa Kupája-mérkőzést rendeztek. A spanyol csapat elleni párharcot végül a Honvéd elvesztette az Athletic Club ellen. Ez a vereség annak is betudható lehetett, hogy a csapatnak már 1957 elejére egy dél-amerikai túra is le volt szervezve. Ez a túra azonban az MLSZ által nem volt engedélyezve. A magyar szövetség ezzel kapcsolatban a FIFA-hoz fordult. A FIFA döntése alapján a játékosokra eltiltás várt. A hírek hallatán több játékos haza sem tért.

A játékosok sorsai

A Honvéd játékosai sorra kapták a jobbnál jobb ajánlatokat elit kluboktól. 

Grosics Gyula, Czibor Zoltán, Kocsis Sándor és Puskás Ferenc is külföldön maradtak

Grosics Gyula azonban 1957 nyarán mégis hazatért. A korábban is különböző vádakkal illetett hálóőrre is eltiltás várt. A tatabányai csapattól azonban bányászküldöttség érkezett Rákosi Mátyáshoz. A küldöttség kiemelte tudják, hogy Grosics eltiltás alatt áll, de a bányász csapatnál jó útra térítik majd. A Fekete Párducként elhíresült hálóőr 1957-ben újra NB I.-es mérkőzésen szerepelhetett tatabányai színekben és 1962-ig volt a bányász csapat kapusa. A 2014-ben elhunyt hálóőr nevét viseli 2011-től a tatabányai stadion.

 

